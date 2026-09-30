Cilento

Daspo urbano e sanzioni nella località Laura: intervento della Polizia Locale

Operazione della Polizia Locale in Via Cristoforo Colombo per contrastare il degrado urbano. Sanzioni e Daspo urbano per ubriachezza

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Alessandra Pazzanese
Di:Alessandra Pazzanese
A 19 si è iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha lavorato per diverse testate giornalistiche...
Polizia Municipale

Intervento della Polizia Locale di Capaccio Paestum in Via Cristoforo Colombo, nella località Laura, per contrastare il degrado urbano e garantire la sicurezza dei residenti. Gli agenti sono intervenuti nella tarda serata di lunedì a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa.

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Giro di vite contro il degrado urbano nella località Laura

L’operazione condotta dagli operatori della sicurezza ha permesso di individuare un cittadino romeno classe 1965 che si trovava in evidente stato di ubriachezza nei pressi di un’area residenziale. L’episodio ha richiesto l’immediata attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente per ripristinare la quiete pubblica e tutelare il decoro del quartiere.

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Le sanzioni applicate e l’emissione del daspo urbano

Nei confronti del trasgressore è scattato il verbale di accertamento ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale per ubriachezza molesta, unito alla contestazione formale per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana. Contestualmente, le autorità competenti hanno notificato il provvedimento del Daspo urbano ai sensi del decreto legge numero 14 del 2017. Il provvedimento impone l’ordine di allontanamento immediato dalla zona e il divieto di ritorno per le successive quarantotto ore.

L’impegno quotidiano per la vivibilità e la sicurezza cittadina

Il Comando di Polizia Locale ha sottolineato il valore strategico di questi controlli di prossimità per la protezione delle zone residenziali e turistiche. L’azione costante sul territorio mira a salvaguardare la vivibilità urbana e a prevenire situazioni di disagio o pericolo per i cittadini, confermando la massima attenzione verso la tutela della quiete pubblica.

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