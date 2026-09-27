Agropoli cala il tris contro il Bellizzi e continua la sua corsa in Promozione

L’Agropoli conquista tre punti preziosi superando il Bellizzi con il punteggio di 3-0 nel campionato di Promozione. La formazione cilentana ha gestito il match con autorità, concedendo pochissimo agli ospiti e creando numerose opportunità da rete. I delfini confermano così il proprio momento positivo e la determinazione nel mantenere il controllo del match sin dai primi minuti.

Il vantaggio firmato da Canavese nel primo tempo

La pressione dei padroni di casa si concretizza rapidamente dopo una fase di studio. Al quindicesimo minuto, sugli sviluppi di un’azione manovrata, Fernandez colpisce un palo pieno, preludio al vantaggio che arriva subito dopo grazie a Canavese, pronto a deviare in rete un preciso assist proveniente dalla fascia destra servito da De Sio. Al diciannovesimo è Tedesco a sfiorare il raddoppio da distanza ravvicinata, ma l’estremo difensore ospite Russo si oppone con una deviazione provvidenziale. Il Bellizzi prova a reagire timidamente al trentaquattresimo con una conclusione di Monaco, disinnescata con sicurezza da Zarra. Nel finale di frazione i delfini si fanno nuovamente vedere in avanti con Arario, la cui conclusione viene deviata in calcio d’angolo prima del duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi sull’uno a zero.

La ripresa e l’affondo decisivo dei delfini

Nel secondo tempo la squadra di casa aumenta sensibilmente il ritmo della manovra offensiva. Dopo un nuovo tentativo di Fernandez, al dodicesimo minuto è Trezza a sfiorare il gol con un colpo di testa indirizzato verso l’angolo basso, sventato in corner da un intervento prodigioso di Russo. La pressione costante porta al raddoppio al diciassettesimo minuto: sugli sviluppi di un tiro d’angolo guadagnato da Arario, il neoentrato Capozzoli firma il due a zero.

Il tris finale che chiude l’incontro

Con il doppio vantaggio acquisito, i biancazzurri gestiscono il possesso palla in totale scioltezza, trovando pochi minuti più tardi la terza rete grazie a Rabbeni, che chiude virtualmente la contesa. Una prestazione di maturità per l’Agropoli, capace di concretizzare la superiorità territoriale espressa nell’arco dei novanta minuti e di allungare la propria marcia in classifica.