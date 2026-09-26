Campionati Regionali

US Agropoli, vigilia di trasferta a Bellizzi: la carica di mister Squillante

L'US Agropoli 1921 si prepara alla trasferta di Bellizzi dopo il successo in coppa. Mister Squillante ha l'intera rosa a disposizione per la sfida.

Di:
Augusto Salerno
US Agropoli, vigilia di trasferta a Bellizzi: la carica di mister Squillante

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 si appresta a scendere in campo per la nuova trasferta sul campo del Bellizzi, forte del morale alto dopo il recente successo in Coppa Campania contro il Centro Storico. La squadra cilentana vuole confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e dare continuità ai propri risultati in un momento cruciale della stagione.

La carica di mister Squillante

La settimana di preparazione si è svolta nel migliore dei modi per i bianco-azzurri, che possono contare su una rosa al completo. Mister Luigi Squillante ha evidenziato la totale disponibilità dei suoi effettivi alla vigilia della sfida, un fattore che garantisce massima serenità nelle scelte tattiche e di formazione.

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«Stiamo tutti bene, non abbiamo indisponibili e questo per un allenatore è importante», ha dichiarato il tecnico, sottolineando come la condizione fisica ottimale permetta di lavorare con continuità.

Massima concentrazione contro il Bellizzi

Dopo la positiva parentesi esterna contro il Victoria Marra, l’Agropoli è chiamata a un nuovo test lontano dal proprio pubblico. L’avversario di turno richiede grande attenzione e rispetto, nonostante i progressi sul piano del gioco e della mentalità evidenziati dal gruppo.

«La mia squadra, una volta che ha assunto quell’atteggiamento importante mi dà tranquillità, al di là dell’avversario», ha spiegato l’allenatore. «Il Bellizzi è una squadra che va presa con le molle, i ragazzi sanno che devono esprimere in campo quello che abbiamo provato in settimana».

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