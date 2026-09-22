Campionati Provinciali

Coppa Campania Promozione: l’Agropoli a Prepezzano per blindare il passaggio del turno

Ritorno dei trentaduesimi di Coppa Campania Promozione: l'Agropoli sfida il Centro Storico Salerno forte del 4-0 dell'andata. Spazio al turnover per mister Squillante

Di:
Augusto Salerno
Coppa Campania Promozione: l’Agropoli a Prepezzano per blindare il passaggio del turno

L’US Agropoli si appresta a scendere in campo per il ritorno dei trentaduesimi di finale della Coppa Campania Promozione. Il turno infrasettimanale del torneo regionale decreterà le 32 formazioni iscritte alla seconda fase della competizione. I delfini affronteranno il Centro Storico Salerno allo stadio “Gianattasio” di Prepezzano con fischio d’inizio programmato alle ore 15:30.

I biancazzurri partono da una posizione di netto vantaggio grazie alla solida vittoria per 4-0 ottenuta nella gara d’andata disputata lo scorso 6 settembre sul terreno di gioco del “Guariglia”. Sebbene la qualificazione apparirebbe ormai ipotecata, lo staff tecnico intende mantenere alta la guardia per prevenire cali di concentrazione imprevisti.

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Rotazioni e gestione della rosa: le decisioni di mister Squillante

La sfida di Prepezzano rappresenta un’opportunità strategica per la gestione degli atleti. Il tecnico dell’Agropoli approfitterà dell’ampio margine di reti per attuare un consistente turnover, offrendo spazio e minuti ai giocatori finora meno impiegati in questo avvio di stagione sportiva.

Nonostante le rotazioni previste, la linea dell’allenatore resta rigorosa. Intervenuto ai microfoni di InfoCilento, mister Squillante ha chiarito l’atteggiamento con cui la squadra dovrà approcciare l’incontro:

“Io non sottovaluto mai nessuno, per rispetto dell’avversario. Farò un largo turnover, mi aspetto che ci sarà tanto impegno nonostante il 4-0 che potrebbe distogliere l’attenzione. La coppa è un obiettivo a cui tengo, perché permette di mettere in mostra chi ha meno spazio e posso cambiare anche la mia formazione domenicale, dobbiamo fare la nostra partita con massimo impegno.”

I possibili scenari per il secondo turno della competizione

In caso di esito positivo e conferma del passaggio del turno, l’Agropoli incrocerà al secondo turno la vincente dell’altro match di giornata tra Victoria Marra e Prosangiorgese. In quel confronto, la compagine ospite sarà chiamata a difendere sul campo di Striano il vantaggio di due reti maturato nella prima manche.

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