Campionati Regionali

Coppa Campania Promozione: domenica l’Agropoli al Guariglia con il Centro Storico Salerno

Al via la Coppa Campania Promozione: l'Agropoli esordisce al Guariglia contro il Centro Storico Salerno. Il programma completo del weekend

Di: Augusto Salerno
Coppa Campania Promozione: domenica l’Agropoli al Guariglia con il Centro Storico Salerno

Prende ufficialmente il via la stagione calcistica dilettantistica con le gare di andata dei trentaduesimi di finale della Coppa Campania di Promozione. I riflettori sono puntati in modo particolare sull’Agropoli, che si prepara al suo primo vero banco di prova.

Agropoli contro Centro Storico Salerno: debutto al Guariglia

Domani pomeriggio i delfini scenderanno in campo per affrontare il Centro Storico Salerno. C’è grande attesa per questo match, che segna l’esordio assoluto allo stadio “Guariglia” per la nuova squadra guidata da mister Luigi Squillante. Dopo l’ottimo lavoro svolto nel ritiro estivo e le buone indicazioni arrivate dalle prime amichevoli, i biancoazzurri sono ora chiamati a dare risposte concrete in una competizione ufficiale. L’obiettivo è partire subito con il piede giusto, cercando di sfruttare il fattore campo per indirizzare la qualificazione prima della gara di ritorno e per presentarsi nel migliore dei modi ai propri tifosi a una settimana dall’inizio del campionato.

Il programma delle squadre locali nei trentaduesimi

Il tabellone di Coppa, tuttavia, offre anche altre sfide interessanti per le formazioni del territorio. Sempre nella giornata di domani, in contemporanea con la gara dell’Agropoli, andranno in scena altri due match di rilievo: il Faiano ospiterà il Club Serre, mentre l’Atletico Pisciotta se la vedrà contro la Polisportiva Santa Maria.

Gli anticipi del sabato aprono la nuova stagione

Il programma ufficiale, però, si apre già quest’oggi con gli anticipi del sabato. In campo c’è la Poseidon, impegnata in una sfida casalinga contro l’Atletico San Gregorio. La nuova stagione è finalmente iniziata.

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