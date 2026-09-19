L’Agropoli espugna il “Gatti e Pellegrino”: Arario e Campanella stendono il Victoria Marra

La prima trasferta stagionale per l’Agropoli è vincente: le reti di Arario e Campanella piegano il Victoria Marra.

La cronaca del match

I delfini approcciano la gara nel migliore dei modi e il vantaggio arriva dopo appena un minuto e venti secondi, con Arario il quale riceve palla sulla fascia, punta e sposta sul destro lasciando partire una conclusione precisa all’angolino che vale lo 0-1.

Il primo tempo è un totale assolo biancoazzurro anche dopo il vantaggio: prima Trezza colpisce una traversa due minuti dopo lo 0-1, poi il portiere di casa Palladino compie un paio di miracoli sui continui tentativi biancoazzurri da parte di Arario, De Sio e Canavese.

Nel secondo tempo il copione non cambia: l’Agropoli continua a macinare occasioni, dopo appena sette minuti Arario prende un altro palo con una conclusione violentissima da lontano. Il Victoria Marra rimane in partita ma crea poco o nulla di rilevante per il portiere dei delfini Zarra.

L’Agropoli chiude poi i discorsi a dieci minuti dalla fine da calcio d’angolo: Caprioli disegna il cross sul secondo palo dove arriva Campanella, che trova il suo primo gol in maglia Agropoli ma soprattutto il gol che regala un finale sereno ai ragazzi di Squillante. L’Agropoli passa al “Gatti e Pellegrino” e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Il prossimo turno

L’Agropoli affronterà mercoledì 23 il Centro Storico Salerno in trasferta per il ritorno dei trentaduesimi di Coppa Campania, mentre il campionato tornerà tra una settimana con la trasferta al Bellizzi nella terza giornata del Girone D di Promozione.