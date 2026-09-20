Serie D: la Gelbison cade a Sarno, finisce 3 a 1 allo “Squitieri”

Nella quarta giornata di Serie D, la Gelbison cade nella trasferta di Sarno. “Al Felice Squitieri” finisce 3 a 1 per la Sarnese che mantiene la vetta della classifica del girone G insieme alla Paganese, prossimo avversario dei rossoblù.

La gara si sblocca al 21esimo del primo tempo con la rete di Marquez, poi è la doppietta di Maggio nella ripresa a chiudere la partita, nel finale di gara la risposta rossoblù con Kosovan.

precedenti. Sono otto i precedenti complessivi tra le due squadre, con cinque vittorie per la Gelbison, due per la Sarnese, e un pari. L’ultimo nel gennaio dello scorso anno dove i rossoblù hanno vinto per 3 a 2.

La partita

Mister Agovino parte con Rossi tra i pali, Altobelli, Viscomi, Di Claudio, Chironi, Uliano, Pellacani, Coscia, e De Martino, Balla e Simeri in avanti. Mister Schiattarella risponde con Iuliano in porta, Casiello, Milicevic, Checa, Armellino, Eyango, Suleiman, Vrenna, Marquez e Maggio.

La prima occasione del match è della Sarnese con Maggio che prova il colpo di testa, fermato sulla linea dalla difesa avversaria. Ancora Maggio ci prova ma la sua conclusione finisce alta.

Altra occasione per i padroni di casa con un colpo di testa centrale di Marquez.

La gara si sblocca al 20simo Facundo Marquez approfitta di una respinta non perfetta e, col tap-in, spinge la palla in porta portando in vantaggio la Sarnese.

Al 29′ la risposta della Gelbison con Di Claudio che, con un tiro potente, trova il palo, a portiere battuto. Al 40′ grandissima occasione per il raddoppio della Sarnese: tirocross di Mancino, che si stampa sul palo, sulla ribattuta Maggio non trova lo specchio della porta. Sul finale del primo tempo la Gelbison ci prova con Coscia, bravo a liberarsi sulla fascia, ma la sua conclusione viene respinta in caduta da Iuliano, che chiude lo specchio della porta. Si chiede così la prima frazione di gioco

La gara si sblocca al 21esimo, è la Sarnese ad andare in vantaggio con la rete di Facundo Marquez. Prima frazione di gioco che si conclude cosi 1 a 0 per i padroni di casa.

La ripresa

Nella ripresa è ancora dominio granata, arrivano altri due gol per i padroni di casa con l’ex Scafatese Domenico Maggio al 55esimo e al 60esimo. La risposta della Gelbison arriva nel finale al 78esimo con Kosovan; partita che termina 3 a 1 per la Sarnese. Il club cilentano rimane a quota 4 punti in classifica, e sarà impegnato nel prossimo turno contro la Paganese.