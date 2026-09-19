Serie D, la Gelbison sfida la Sarnese e l’Ebolitana a Manfredonia

Dopo il turno infrasettimanale che ha regalato le prime vittorie stagionali a Gelbison ed Ebolitana, il campionato di Serie D torna immediatamente in campo per la quarta giornata. Le formazioni campane si preparano ad affrontare impegni importanti e complessi fuori casa, con l’obiettivo di dare continuità ai recenti risultati positivi e consolidare la propria posizione in classifica.

La Gelbison fa visita alla capolista Sarnese

Nel girone G, i rossoblù affrontano il derby campano contro la capolista Sarnese, forte di sette punti in classifica e reduce dal successo contro il Venafro. La partita è in programma domani, venti settembre, allo stadio Felice Squitieri di Sarno, con fischio d’inizio alle ore sedici. La squadra allenata da mister Agovino arriva dalla vittoria interna contro il Budoni e punta a confermarsi in una trasferta particolarmente impegnativa. Per l’occasione, il tecnico valuta alcune modifiche nella formazione iniziale rispetto alla gara di mercoledì, anche in vista dei prossimi impegni ravvicinati, con il possibile impiego di Di Claudio sulla fascia al posto di Darboe.

L’Ebolitana cerca conferme sul campo del Manfredonia

Nel girone H, l’Ebolitana reduce dall’affermazione casalinga contro il Bisceglie si appresta a disputare la prima trasferta stagionale in Puglia, con l’intento di conquistare punti preziosi. I biancoazzurri sfideranno domani alle ore quindici il Manfredonia allo stadio Miramare. I padroni di casa occupano la classifica con due soli punti, frutto di una sconfitta contro il Gladiator e dei pareggi contro Nocerina e Fidelis Andria, e sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo. La sfida riveste un significato particolare per il tecnico eburino mister Pezzella, che affronterà da ex la formazione sipontina.