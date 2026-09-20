Serie D: l’Ebolitana affonda a Manfredonia

Al “Miramare” di Manfredonia l’Ebolitana dell’ex Mister Pezzella trova la seconda sconfitta in campionato. Tre a zero per i padroni di casa, decidono il match le reti di Santarpia arrivata nel finale del primo tempo e di Sainz – Maza, su calcio di rigore, e di Balba nella ripresa. Oltre 100 i tifosi a seguito dei biancoazzurri per la gara di oggi valida per la quarta giornata di Serie D.
La partita
Primo tiro dopo sessanta secondi di Gigliotti: palla alta sulla traversa. Espulso mister Ciaramella, al diciottesimo, per proteste. Sospetto fallo in area, recriminato, ma per l’arbitro Elia, nessun contatto. Ci prova Di Maso dalla distanza, diagonale rasoterra che termina sul fondo, dopo ventidue minuti. Occasione sciupata da Santarpia al 33 esimo: in area piccola spara alto.
Tre minuti dopo, replica l’Ebolitana con una punizione di Alessio Esposito di poco a lato. Diagonale di Zugaro dopo trentotto minuti, parato a terra da Fajt. Trova il vantaggio Santarpia, a quattro dalla fine del primo tempo. L’attaccante entra in area e trafigge Andrea Esposito, che aveva rinviato in maniera approssimativa. Dopo due minuti di recupero, fine primo tempo.
La ripresa
La ripresa è amara per l’Ebolitana. Dopo due minuti sospetto contatto in area, per l’arbitro è rigore. Trasforma in rete Sainz-Maza. Bella conclusione di Bonavita al dodicesimo: tiro dalla distanza, para Fajt. Due minuti dopo ancora Bonavita, sfera di poco a lato.
Terza rete di Balba, al minuto 19: entra in area e con un tiro a giro insacca alle spalle del portiere. Conclusione insidiosa di Guarracino, ad un minuto dal novantesimo, con Fajt che devia in angolo. Rigore per l’Ebolitana al 48 esimo: Bolò tira centrale para Fajt. Finisce tre a zero dopo 4 di recupero.