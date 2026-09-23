Coppa Campania: l’Agropoli travolge il Centro Storico Salerno e vola ai sedicesimi di finale

L’Agropoli batte 1-4 il Centro Storico Salerno nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Campania Promozione, bissando il successo dell’andata al “Guariglia”, dove si era imposta per 4-0. Un risultato netto che conferma la superiorità dei biancoazzurri nell’arco del doppio confronto.

Primo tempo: Rabbeni sblocca il match di testa

Il Centro Storico Salerno prova a partire con un atteggiamento arrembante e coraggioso, ma l’unica vera occasione capita dopo venti minuti: una punizione di Carrafiello respinta con un ottimo intervento dal portiere dell’Agropoli, Affinito.

Da quel momento in poi sale in cattedra la formazione ospite. Al 27′ i delfini sfiorano il vantaggio con Capozzoli che, a tu per tu con il portiere Scannapieco, manda la palla di poco a lato. La rete dello 0-1 arriva circa otto minuti più tardi: lunga rimessa laterale di De Sio che si trasforma in un assist per Rabbeni, bravo a battere di testa l’estremo difensore di casa.

Secondo tempo: show di Canavese e tris personale

La ripresa è di totale dominio biancoazzurro. Al 70′ arriva il raddoppio firmato da Canavese, che deposita in rete a porta vuota con un facile tap-in su assist di Arario. L’intesa tra i due argentini si rivela devastante anche nei minuti successivi: al 75′ Arario serve Canavese che, con una spizzata di testa, firma lo 0-3.

Lo stesso copione si ripete in occasione della quarta rete: un traversone rasoterra di Arario premia l’inserimento di Canavese, lesto nel trafiggere ancora Scannapieco e a calare la sua prima tripletta con la maglia dell’Agropoli.

Rigore per il Centro Storico Salerno e prossimo turno

Tra il terzo e il quarto gol dell’Agropoli c’è spazio per la rete della bandiera dei padroni di casa, realizzata su calcio di rigore da Natella dopo un fallo commesso da De Sio, per il 1-4 finale. Un passivo che avrebbe potuto essere persino più pesante per il Centro Storico Salerno, considerate le tre strutture colpite dai cilentani con Arario e Facundo Fernandez.

L’Agropoli domina, diverte e stacca il pass per il secondo turno di Coppa Campania Promozione, dove affronterà la vincente della sfida tra Victoria Marra e Prosangiorgese.