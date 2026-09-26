Promozione, Polisportiva Santa Maria e Agropoli a caccia di riscatto

Dopo il recente turno infrasettimanale di Coppa Campania, il campionato di Promozione non concede pause alla Polisportiva Santa Maria e all’Agropoli, entrambe attese da sfide cruciali per il loro cammino stagionale. Il torneo entra nel vivo e impone risposte immediate sul campo, con i club cilentani chiamati a confermare le proprie ambizioni e a superare le difficoltà emerse in questo avvio di stagione.

Il momento critico della Polisportiva Santa Maria e la sfida con la Poseidon

I giallorossi arrivano all’appuntamento gravati da due sconfitte consecutive e affrontano in trasferta la Poseidon, in un sentito derby tra formazioni attualmente appaiate a tre punti in classifica. La squadra guidata da mister Nastri è ancora alla ricerca della quadratura tattica ideale per la nuova stagione. Per rinforzare la rosa, nella giornata di ieri è stato presentato ufficialmente il nuovo centrocampista Alessio Nicoletti.

Il principale obiettivo tecnico resta quello di registrare il reparto offensivo: il Santa Maria produce mole di gioco ma difetta di concretezza sotto porta, a fronte di una tenuta difensiva che ha già fatto registrare troppe reti subite. Proprio per invertire questa tendenza, in conferenza stampa mister Nastri ha invocato maggiore equilibrio. Dal canto suo, la Poseidon è reduce da un esordio convincente seguito però dal pesante stop contro il Sant’Antonio Abate, e cercherà il riscatto davanti al proprio pubblico.

Le ambizioni dell’Agropoli e l’insidia Bellizzi

Sul fronte opposto, i delfini dell’Agropoli sono attesi dal confronto casalingo contro un Bellizzi in salute e libero da pressioni. Forte del blasone della squadra allenata da mister Squillante, il gruppo affronta la gara con la consapevolezza dei propri mezzi, pur sapendo che il torneo di Promozione riserva molteplici insidie anche contro avversari sulla carta inferiori.

La concentrazione in casa Agropoli deve rimanere ai massimi livelli, con l’obiettivo dichiarato di inanellare una serie utile di risultati consecutivi per prendere il comando della classifica e imprimere un’accelerazione decisiva alla stagione.

Il programma completo

Poseidon – Santa Maria

Pagani – Faiano

Pisciotta – Sant’Antonio Abate

San Gregorio – Rocchese

Baronissi – Centro Storico

Bellizzi – Agropoli

Serre – Victoria Marra

Pro Sangiorgese – Siano