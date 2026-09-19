Promozione: Santa Maria al Carrano. Agropoli, Pisciotta e Poseidon in trasferta

Seconda giornata del Girone D del campionato di Promozione Campania e le formazioni scendono in campo questo pomeriggio per cercare punti preziosi. Per i giallorossi del Santa Maria si aprono per la prima volta le porte dello stadio Carrano, pronti a ricevere l’abbraccio della propria gente dopo il successo ottenuto all’esordio in trasferta contro la Prosangiorgese.

La cornice di pubblico si preannuncia particolarmente calda, anche grazie alla scelta della società di consentire l’ingresso gratuito sugli spalti. La squadra guidata da mister Nastri è dunque a caccia di conferme dopo il positivo battesimo stagionale.

La sfida contro le insidie dell’Atletico Pagani

L’avversario di giornata presenta ostacoli di rilievo. L’Atletico Pagani è infatti una formazione da temere fortemente per la qualità della rosa a disposizione, capace di creare non poche difficoltà a un gruppo giallorosso che resta giovane e potenzialmente acerbo in determinate situazioni della partita.

Gestire i momenti chiave del match sarà il banco di prova principale per i cilentani, chiamati a un test di maturità davanti al proprio pubblico.

L’Agropoli fa visita al Victoria Marra

Impegno esterno, invece, per l’Agropoli, che fa visita al Victoria Marra reduce da una pesante sconfitta subita nella giornata inaugurale contro l’Atletico Pisciotta. Sulla carta l’impegno non spaventa i delfini, presentati come una macchina da guerra dopo aver superato la scorsa settimana una delle principali pretendenti al titolo come la Rocchese.

Per la formazione agropolese l’obiettivo è replicare la prestazione precedente, affrontando la trasferta senza timori per dare immediata continuità a un torneo che la vede tra le protagoniste annunciate.

Gli altri match di giornata

Nelle altre gare scontro tra Serre (dopo la rivoluzione sportiva che ha portato alla cacciata di Gaetano Tolomeo) e Pisciotta; la Poseidon farà visita all’ostico Sant’Antonio Abate. Negli altri match Rocchese – Bellizzi; Siano – Baronissi; Faiano – Pro Sangiorgese; Centro Storico – Atletico San Gregorio.