Promozione Campania, Girone D: Agropoli e Siano al comando, brilla Bellizzi

Si è consumata la terza giornata del campionato di Promozione, girone D, con diversi verdetti interessanti per le squadre del comprensorio. In vetta alla classifica comandano a punteggio pieno Agropoli e Siano Calcio, entrambe a quota 6 dopo due vittorie nelle prime uscite, seguite da un folto gruppo di squadre appaiate a 4 punti.

I risultati del turno

Nelle gare disputate sabato, l’Agropoli ha superato in trasferta la Victoria Marra con il punteggio di 2-0, confermando il proprio ottimo avvio di stagione. Successo pesante anche per l’Atletico Pagani, che si è imposto 4-1 sul campo della Polisportiva Santa Maria Cilento, mentre il Siano Calcio ha regolato 2-0 la Baronissi Calcio, agganciando proprio l’Agropoli in testa alla graduatoria.

Da segnalare il pareggio per 1-1 tra Rocchese e Bellizzi, il successo esterno per 2-1 dell’U.S. Faiano sulla Pro Sangiorgese e il netto 3-0 con cui la S. Antonio Abate ha piegato l’US Poseidon. Domenica erano invece in programma le sfide tra Centro Storico Salerno e Atletico San Gregorio e, soprattutto, il derby cilentano tra Club Serre e Atletico Pisciotta.

Sotto la lente: le cinque protagoniste salernitane

Agropoli conferma il proprio stato di forma e resta al comando del girone a punteggio pieno insieme al Siano, con 6 punti in due gare e una differenza reti di +3. Il blitz sul campo della Victoria Marra certifica la solidità di una squadra che, dopo due turni, non ha ancora subito reti.

Bellizzi naviga a ridosso della vetta con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio. Il punto conquistato in casa della Rocchese non muove più di tanto la classifica ma mantiene la squadra in un gruppo compatto a distanza minima dalle prime due.

US Poseidon vive invece un momento complicato: la sconfitta casalinga per 3-0 contro la S. Antonio Abate rappresenta una battuta d’arresto pesante dopo un avvio comunque positivo, e ora la squadra si trova a metà classifica con 3 punti, in cerca di riscatto immediato.

Club Serre è la squadra più in difficoltà tra quelle monitorate: ancora a quota zero punti in classifica, era chiamata alla sfida casalinga con l’Atletico Pisciotta nel tentativo di sbloccarsi, in un match che pesa già parecchio in ottica salvezza. Il neo mister De Cesare avrà molto da lavorare.

Atletico Pisciotta, dal canto suo, si presentava al match di Serre con 3 punti e una differenza reti già in attivo (+3), reduce da un buon avvio di campionato, e con l’obiettivo di allungare la propria striscia positiva lontano da casa.

La classifica aggiornata