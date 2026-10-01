Polisportiva Santa Maria, si dimette Nastri: panchina a Gaetano Voza

La Polisportiva Santa Maria Cilento cambia guida tecnica in vista dei prossimi impegni di campionato. Salvatore Nastri ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dall’incarico di allenatore della prima squadra per motivazioni strettamente personali. La società giallorossa ha recepito la decisione, salutando il tecnico con un ringraziamento per l’impegno profuso e formulandogli i migliori auspici per il prosieguo della sua carriera.

Il cambio in panchina per i giallorossi

L’interruzione del rapporto con Salvatore Nastri apre una nuova fase per la formazione cilentana. La dirigenza si è mossa tempestivamente per assicurare continuità al lavoro tecnico, affidando la conduzione della squadra a un profilo di profonda conoscenza dell’ambiente calcistico regionale.

L’arrivo di mister Gaetano Voza

La panchina della prima squadra passa ufficialmente a Gaetano Voza. Il nuovo allenatore dirigerà già nel pomeriggio la seduta di rifinitura e preparazione al comunale Carrano, in vista dell’imminente impegno casalingo di sabato contro l’Atletico Pisciotta. Il presidente Antonio Ianni e l’intera struttura societaria hanno accolto il tecnico con un messaggio di benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro alla guida del gruppo giallorosso.

Il profilo e la carriera del nuovo mister

Gaetano Voza vanta un curriculum di rilievo nel panorama calcistico dilettantistico e professionistico. Dopo un passato da calciatore nei campionati nazionali e in Serie C, ha costruito una solida carriera in panchina. Tra le tappe principali figurano le cinque stagioni consecutive alla guida della Calpazio in Promozione dal 2014 al 2019, impreziosite da due finali play-off, oltre al ritorno sulla panchina della stessa formazione nel massimo campionato regionale nel 2022.

Nel suo percorso spiccano inoltre la vittoria del campionato di Promozione nella stagione 2011/2012 con il Real Trentinara, l’esperienza all’Atletico Pagani, la guida dell’Atletico Agropoli Cilento condotto fino alla finale play-off nel 2024/2025 e la panchina della U.S. Poseidon 1958 nella passata stagione 2025/2026.