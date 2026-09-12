Promozione, al via il campionato: l’Agropoli ospita la Rocchese, trasferta per il Santa Maria

È tempo di fare sul serio per Agropoli e Polisportiva Santa Maria, pronte al debutto nella prima giornata del campionato di Promozione. Impegni e obiettivi differenti per le due compagini cilentane, che si affacciano alla nuova stagione con prospettive opposte ma con la medesima determinazione.

Agropoli, obiettivo Eccellenza: al Guariglia arriva la Rocchese

I delfini si presentano ai nastri di partenza con la consapevolezza di aver allestito una vera e propria corazzata, costruita per dominare il torneo. L’esordio stagionale avverrà tra le mura amiche dello stadio “Raffaele Guariglia” contro la Rocchese, avversario accreditato tra i più ostici del girone. Per la formazione agropolese l’obiettivo è chiaro: superare subito il primo test probante per ribadire che la riconquista dell’Eccellenza dovrà passare unicamente dal verdetto del campo.

Polisportiva Santa Maria a Siano contro la Prosangiorgese

Impegno in trasferta, invece, per la Polisportiva Santa Maria, attesa sul campo della Prosangiorgese a Siano. Gli uomini guidati da mister Salvatore Nastri arrivano alla prima di campionato dopo la sconfitta subita nell’andata di Coppa Italia contro l’Atletico Pisciotta, gara che ha comunque evidenziato buone trame offensive a fronte di qualche imprecisione di troppo in fase realizzativa.

Le parole di mister Nastri alla vigilia del debutto

A fare il punto della situazione prima del match è proprio il tecnico del Santa Maria, Salvatore Nastri, alla sua prima esperienza sulla panchina in questo campionato. La stagione si preannuncia ricca di insidie, considerando la presenza di una rosa molto giovane e composta da numerosi atleti locali. Partire con il piede giusto sarà fondamentale per infondere fiducia e coraggio al gruppo e all’intero ambiente cilentano.