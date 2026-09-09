Promozione girone D: variazione nel calendario dell’Agropoli e del Pisciotta per lo stadio Guariglia

Modifica dell’ultimo minuto nella struttura del campionato di Promozione, girone D. A pochissimi giorni dal fischio d’inizio della stagione, il comitato regionale ha riorganizzato il programma delle gare riguardante l’U.S. Agropoli 1921 e il Pisciotta. La decisione è arrivata per rispondere a una precisa esigenza logistica avanzata dal club cilentano: scongiurare la sovrapposizione degli incontri casalinghi dei delfini con quelli della Scafatese, formazione che nel corso di questa prima parte di campionato usufruirà dell’impianto sportivo “Raffaele Guariglia” per disputare le proprie partite interne. Per risolvere l’incrocio di date, è stata disposta un’inversione speculare dei calendari tra le due società interessate.

Il nuovo debuto dell’Agropoli e gli impegni del Pisciotta

Alla luce del provvedimento, cambia ufficialmente l’avversario al debutto per la squadra di casa. Domenica, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30, l’Agropoli farà il suo esordio stagionale sul prato del “Guariglia” affrontando la Rocchese. Contestualmente, la gara prevista in origine contro il Victoria Marra slitta di data e sede: sarà il Pisciotta a raccogliere il testimone tra le mura amiche contro la compagine vesuviana.

La variazione di calendario incide in modo diretto anche sulle tappe successive del torneo:

Seconda giornata: doppia trasferta per le due compagini. L’Agropoli farà visita al Victoria Marra sul campo di Striano, mentre il Pisciotta sarà impegnato nella sfida esterna sul terreno del Serre.

Terza giornata: i delfini continueranno il loro ciclo fuori casa giocando a Bellizzi; per contro, il Pisciotta tornerà a disputare un turno casalingo ospitando il Sant’Antonio Abate.

Quinta giornata: l’Agropoli ritroverà il pubblico di casa allo stadio “Guariglia” nella sfida che la vedrà opposta al San Gregorio Magno.

Il finale di stagione

Il restyling delle giornate fissa in maniera definitiva anche l’epilogo del girone di ritorno. Il cammino dell’Agropoli si chiuderà davanti ai propri sostenitori nel match interno contro il Centro Storico Salerno. Per quanto riguarda il Pisciotta, la giornata conclusiva del campionato vedrà la squadra impegnata nel derby esterno sul campo della Poseidon, a Capaccio.