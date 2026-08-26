Promozione girone D: il calendario ufficiale tra il sogno Agropoli, la sfida Pisciotta e l’incognita Poseidon

Il Comitato Regionale Campania ha ufficializzato il calendario del campionato di Promozione per la stagione 2026/2027. Nel girone D gli occhi di tifosi e addetti ai lavori sono puntati in particolare sull’Agropoli, accreditata ai nastri di partenza come la grande favorita per la vittoria finale insieme al Sant’Antonio Abate.

Il cammino dell’Agropoli tra big match e derby

La formazione cilentana inizierà il proprio percorso tra le mura amiche debuttando, come un anno fa, contro la S.C. Victoria Marra. Il primo vero crocevia della stagione arriverà alla terza giornata: lo scontro diretto tra Agropoli e Sant’Antonio Abate promette già di infiammare la corsa alla vetta. I delfini dovranno mantenere alta la concentrazione anche alla quarta giornata nel derby contro la Polisportiva Santa Maria Cilento, oltre al duello casalingo contro l’U.S. Poseidon 1958 programmato per la decima giornata.

Le sfide dell’Atletico Pisciotta

L’Atletico Pisciotta aprirà la propria campagna nel torneo regionale ospitando la Rocchese alla prima giornata. Tra gli appuntamenti chiave per il club figurano la sfida casalinga contro l’U.S. Poseidon 1958 alla nona giornata e l’ostica trasferta sul campo del Sant’Antonio Abate alla sesta giornata.

Il programma dell’U.S. Poseidon 1958

Per quanto riguarda l’U.S. Poseidon 1958, l’avvio si preannuncia subito probante: debutto interno contro il Club Serre Calcio seguito dalla trasferta a Salerno contro il Centro Storico. Il calendario riserva ai pestani un trittico di fuoco nella parte centrale del girone di andata, affrontando in sequenza il Sant’Antonio Abate all’ottava giornata, l’Atletico Pisciotta alla nona e l’Agropoli alla decima.

Il calendario completo delle principali sfide del girone di andata

Prima giornata (13 settembre 2026): Agropoli-S.C. Victoria Marra, Atletico Pisciotta-Rocchese, U.S. Poseidon 1958-Club Serre Calcio

Seconda giornata (20 settembre 2026): Centro Storico Salerno-U.S. Poseidon 1958, Prosangiorgese-Atletico Pisciotta, Siano Calcio 2017-Agropoli

Terza giornata (27 settembre 2026): Agropoli-A.C. Sant’Antonio Abate, Atletico Pisciotta-Atletico San Gregorio, U.S. Faiano 1965-U.S. Poseidon 1958

Quarta giornata (4 ottobre 2026): Pol. Santa Maria Cilento-Agropoli, A.C. Sant’Antonio Abate-Club Serre Calcio, U.S. Poseidon 1958-Baronissi Calcio 2010

Nona giornata (8 novembre 2026): Atletico Pisciotta-U.S. Poseidon 1958, A.C. Sant’Antonio Abate-Agropoli

Decima giornata (15 novembre 2026): Agropoli-U.S. Poseidon 1958, A.C. Sant’Antonio Abate-Prosangiorgese

Con i blocchi di partenza definiti, l’Agropoli parte con la pressione dei favori del pronostico, ma sia Pisciotta che Poseidon dispongono delle carte giuste per ritagliarsi un ruolo di primo piano nel girone.