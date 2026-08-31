Polisportiva Santa Maria, festa al “Carrano”: al via la stagione giallorossa

La Polisportiva Santa Maria si è presentata ufficialmente ai propri tifosi in occasione della festa dedicata all’inizio delle attività della scuola calcio, tenutasi presso lo stadio “Antonio Carrano”. È stata una serata interamente dedicata ai colori giallorossi, che ha visto sfilare dai più piccoli del settore giovanile fino ai volti nuovi della prima squadra, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Promozione.

Le parole del neo patron Antonio Ianni

La serata ha offerto anche l’opportunità di ascoltare le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo presidente, Antonio Ianni. Il neo patron giallorosso ha illustrato le motivazioni che lo hanno spinto ad assumere la guida del club, delineando al contempo gli obiettivi a breve termine per una società storica quale la Polisportiva Santa Maria.

Gli impegni stagionali: Coppa Italia e debutto in campionato

I cilentani inaugurano ufficialmente la propria stagione agonistica domenica 6 con l’impegno di Coppa Italia sul campo dell’Atletico Pisciotta. Successivamente, per la prima giornata di campionato, la formazione guidata da mister Nastri sarà nuovamente impegnata lontano dalle mura amiche del “Carrano” nella sfida contro la Prosangiorgese.