Giovani e territorio: al “Giordano” la festa del settore giovanile della Gelbison

Una giornata di sport e di festa per il settore giovanile della Gelbison alla conclusione della stagione della scuola calcio. Quello trascorso ieri al campo sportivo “Giordano” di Castelnuovo Cilento è stato un momento condiviso con i tanti ragazzi e le loro famiglie per celebrare un’annata ricca di emozioni e soprattutto di crescita.

Istituzioni e società: il progetto “Gelbison Città Territorio”

Alla manifestazione erano presenti anche i ragazzi della Cilento Academy e della Real Mattine Agropoli, oltre ai rappresentanti delle istituzioni che sostengono questo ambizioso progetto aggregativo “Gelbison Città Territorio” come:

Il sindaco di Castelnuovo Cilento, Gianluca D’Aiuto;

Il sindaco di Casal Velino Silvia Pisapia;

I consiglieri di Salento, Pino Santoro, e Omignano, Leonardo Vaccaro;

La Presidente della Bcc Aquara, Annamaria Merola.

In un video è giunto anche il saluto del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa.

Non solo calcio: spazio alla salute e alla prevenzione

Non solo sport ma anche un momento dedicato alla salute, con l’accensione della Fiaccola della Prevenzione, promossa dalla Fondazione Fioravante Polito, alla presenza del Presidente Davide Polito e la presentazione del progetto “Fai sempre goal con la prevenzione” del Rotary Club Vallo Cilento.

La giornata, che testimonia il grande lavoro fatto dalla società sul settore giovanile, si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti ai giovani atleti, alle società presenti e a tutti i collaboratori del mondo Gelbison.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Una giornata meravigliosa, che ci riempie il cuore e ci fa capire che la strada intrapresa è quella giusta, di questo grande progetto aggregativo che ci costa tanti sacrifici ma che ci regala queste grandi soddisfazioni.” — Maurizio Puglisi, Presidente della Gelbison

A seguire, è intervenuta anche la partnership bancaria che sostiene il progetto:

“Quest’occasione rappresenta sicuramente un momento di festa in occasione dell’anno calcistico, dell’attività di base ma è anche il momento per raccogliere i risultati di questo progetto importante che oramai rappresenta un punto di riferimento per il nostro territorio. Noi come banca siamo affianco della Gelbison da tanti anni, perché la nostra non è soltanto una collaborazione di tipo economico, inteso come sponsorizzazione, ma è proprio un supportare il loro progetto, di cui noi siamo orgogliosi di condividerne quelli che sono poi i valori che ne sono alla base.” — Annamaria Merola, Presidente della BCC Aquara.