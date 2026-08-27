Coppa Campania Promozione, sorteggiati i gironi del primo turno

La Figc Comitato Regionale Campania ha reso noto il tabellone ufficiale per la Coppa Campania di Promozione 2026-2027. Il primo turno, in programma con la sfida d’andata e ritorno tra il 6 e il 23 settembre 2026, propone subito incontri ad alta tensione geografica e sportiva per i club del nostro territorio.

Le sfide delle nostrane

L’Agropoli inizierà il proprio cammino nell’accoppiamento numero 25 incrociando i tacchetti con il Centro Storico Salerno. Un test probante per la formazione cilentana, chiamata ad affrontare subito un’avversaria ostica nel primo impegno ufficiale della stagione.

Grande attesa anche per il derby tutto cilentano dell’accoppiamento numero 32: l’Atletico Pisciotta incrocerà le armi con la Pol. Santa Maria Cilento. Una sfida affascinante e molto sentita che promette spettacolo ed emozioni.

Impegno casalingo/trasferta anche per il Club Serre Calcio (accoppiamento 31), che dovrà vedersela contro l’U.S. Faiano 1965. Infine, l’U.S. Poseidon 1958 è stata abbinata all’Atletico San Gregorio nell’accoppiamento 30.

Il calendario e il cammino verso la finale

Dopo la doppia sfida di settembre, le vincenti dei vari accoppiamenti accederanno ai sedicesimi di finale, previsti tra il 7 e il 21 ottobre 2026. Gli ottavi si disputeranno a novembre, mentre il 2027 vedrà le fasi finali con i quarti a gennaio, le semifinali a febbraio e la finalissima fissata per il 31 marzo 2027.