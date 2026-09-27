Promozione, Girone D: l’Agropoli non si ferma più, cade il Pisciotta. Poseidon-Santa Maria Cilento, è pari

Si è chiusa la terza giornata del campionato di Promozione, girone D, con verdetti importanti soprattutto per le squadre del Cilento. L’Agropoli 1921 conferma il proprio ottimo avvio di stagione e resta al comando della classifica, mentre nella zona alta arriva la prima frenata per l’Atletico Pisciotta. Pareggio invece nel derby cilentano tra Poseidon 1958 e Pol. Santa Maria Cilento, mentre il Club Serre conquista i primi punti stagionali.

Agropoli inarrestabile: tris al Bellizzi

Prosegue a punteggio pieno la marcia dell’Agropoli 1921, che si impone per 3-0 in trasferta sul campo del Bellizzi. Terza vittoria in altrettante gare per la squadra cilentana, che sale a quota 9 punti e resta in testa alla classifica in coabitazione con il Siano Calcio 2017, anch’esso corsaro nella tana della Pro Sangiorgese (2-1). Un avvio di campionato che conferma le ambizioni della formazione agropolese, tra le più attrezzate del girone.

Frena il Pisciotta: prima sconfitta stagionale

Arriva invece il primo stop per l’Atletico Pisciotta, che tra le mura amiche cede 4-2 alla Sant’Antonio Abate al termine di una gara ricca di reti. I neroverdi restano comunque in zona alta della classifica con 6 punti, ma la sconfitta interrompe una partenza fino a questo momento a punteggio pieno e complica leggermente la corsa alle prime posizioni, ora appannaggio del duo di testa.

Derby cilentano senza vinti né vincitori: Poseidon-Santa Maria 2-2

Spettacolo e reti nel derby tutto cilentano tra Poseidon 1958 e Pol. Santa Maria Cilento, terminato 2-2. Un pareggio che lascia punti a entrambe le formazioni, ora appaiate a quota 4 punti in classifica, in una zona di metà graduatoria ancora cortissima. Il risultato certifica l’equilibrio tra due squadre che si conoscono bene e che, in questo avvio, stanno alternando prestazioni positive a passi falsi.

Serre, arrivano i primi tre punti

Buone notizie anche per il Club Serre Calcio, che centra il primo successo stagionale superando 4-0 la S.C. Victoria Marra. Un poker che permette ai cilentani di sbloccarsi in classifica dopo un avvio difficile fatto di zero punti nelle prime due giornate, e che arriva con un margine netto, segnale di una prestazione convincente sotto porta.

Le altre gare

Nelle altre partite della giornata, l’Atletico Pagani cade in casa contro l’U.S. Faiano 1965 (0-1), che aggancia la zona alta della classifica. Sorride anche la Rocchese, che espugna il campo dell’Atletico San Gregorio per 2-1, mentre il Baronissi Calcio 2010 centra un successo pesante e netto contro il Centro Storico Salerno, superato 5-0.

Al momento non risultano ancora disponibili online i tabellini con i marcatori delle gare disputate: l’articolo verrà aggiornato non appena saranno pubblicati i dettagli ufficiali.

Classifica aggiornata (dopo 3 giornate)