Serie D, Gelbison ed Ebolitana in campo: le sfide e il mercato

Dopo i successi registrati nell’ultimo turno, la Gelbison torna in campo per la sesta giornata del campionato di Serie D nel girone G. La squadra allenata da mister Agovino se la vedrà in casa contro il fanalino di coda Venafro, formazione molisana ferma a un solo punto in classifica insieme all’Atletico Lodigiani. I rossoblù, che in settimana sono tornati a calcare il terreno dello stadio Morra di Vallo della Lucania per gli allenamenti, cercano continuità dopo la bella vittoria in rimonta ottenuta sul campo della Paganese. Dall’altro lato ci sarà una formazione vogliosa di riscattare il passo falso contro il Budoni e di trovare punti importanti per risalire dalle zone basse. La gara si svolgerà domani, domenica 4 ottobre, allo stadio Valentino Giordano di Castelnuovo Cilento con fischio d’inizio alle ore 15.00. Nella stessa giornata è in programma anche il big match tra Sarnese e Paganese.

Un nuovo rinforzo per l’attacco rossoblù

Per i prossimi impegni di campionato la Gelbison potrà contare su un nuovo innesto nel reparto offensivo. Si tratta di Soufiane Lagzir, esterno offensivo mancino classe 1994, arrivato proprio dalla Paganese. Nel corso della sua carriera, il calciatore ha collezionato esperienze a Malta e nella prima divisione marocchina. In Italia ha indossato, tra le altre, le maglie di Taranto, Sarnese, Fasano, Vibonese, Heraclea e Paganese. Con la Sarnese ha chiuso la stagione 2024-2025 totalizzando tredici reti e sei assist in ventinove presenze, risultando tra i protagonisti assoluti dell’attacco campano.

L’Ebolitana sfida l’Ischia Isolaverde

Nel girone H, l’Ebolitana di mister Pezzella sarà impegnata sul campo dell’Ischia Isolaverde con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria consecutiva, dopo quella conquistata in un impianto Dirceu privo di tifosi contro il Melfi. Gli isolani, invece, hanno raccolto un solo punto in questo avvio di stagione e sono reduci dalla sconfitta esterna rimediata contro il Bisceglie, un risultato che in settimana ha portato a un cambio in panchina. Il match è in programma domani con fischio d’inizio alle ore 15.00 allo stadio Enzo Mazzella di Ischia.