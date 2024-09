Disastro Ebolitana, al Dirceu passa 4 a 1 il Buccino

Il Buccino cala il poker al Dirceu. Prima gara casalinga in Coppa Italia per l’Ebolitana.

Il match

Ospiti pericolosi dopo otto minuti con una punizione di Titarelli, deviata in angolo da Tesoniero.

L’Ebolitana di mister De Cesare prova a regire con Tedesco e Cassata, ma i loro tiri non impensieriscono Palladino. Al 23 esimo pennellata di Cassata per Evacuo, che di testa trova il vantaggio per i padroni di casa.

Pareggio su rigore dubbio, per il Buccino con Titarelli che trasforma. Ebolitana vicina al raddoppio, con un diagonale di poco a lato con Evacuo. Si infiamma il match.

Gli ospiti mettono la freccia al 33 esimo, ancora con Titarelli: tiro all’incrocio dei pali, nulla da fare per Tesoniero. Finale con il Buccino pericolosissimo: 44° Del Giudice, da distanza ravvicinata trova una super parata di Tesoniero, due minuti dopo sempre Del Giudice, viene murato da Tesoniero e da Valentino. Dopo tre minuti di recupero, squadre negli spogliatoi.

La ripresa inizia con un rigore negato per l’Ebolitana: atterramento in area di Fois, ma l’arbitro lascia proseguire. Replica il Buccino: tiro alto di Hefiane dopo otto minuti. Sfiora il pareggio la formazione di casa al ventesimo: Santonicola entra in area e lascia partire un diagonale, che termina di poco a lato.

Quattro minuti dopo Guatieri mette a lato da buona posizione. Altra occasione al 34 esimo per gli ospiti: Hefiane solo in area, tira centrale e para Tesoniero. Capovolgimento di fronte, atterato in area Cirasuolo, ma il rigore viene negato. L’attaccante ebolitano, viene ammonito per proteste.

Al 47 esimo terza rete del Buccino con Piercie. Un minuto dopo De Vasconcelos trova il poker. Termina la gara, dopo quattro di recupero.