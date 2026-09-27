Serie D, capolavoro Gelbison: rimonta a Pagani contro la capolista

Allo stadio “Torre” di Pagani, la Gelbison compie un’impresa straordinaria conquistando tre punti fondamentali contro la capolista Paganese. Sotto di due reti alla fine del primo tempo, i rossoblù ribaltano completamente il risultato nella ripresa grazie ai gol di Zona, Kosovan e Balla, firmando una rimonta memorabile.

Con questo successo esterno, il club cilentano sale a quota 7 punti in classifica nel campionato di Serie D e si prepara ad affrontare il Venafro nella prossima sfida casalinga.

Le scelte tattiche dei due allenatori

Mister Agovino schiera dal primo minuto Grillo tra i pali; reparto difensivo composto da Viscomi, Altobelli, Silvestri e Zona; a centrocampo agiscono Kosovan, Santoro e Chironi, mentre il tridente offensivo è formato da Balla, Boglione e Coscia.

Novelli risponde affidandosi a Di Salvatore in porta; linea difensiva con Di Biagio, De Nova, Giordano e Figueras; in mezzo al campo trovano spazio Sicurella, Pierce, Coquin ed El Haddadi; in attacco il tandem offensivo è composto da Akammadu e D’Incoronato.

La svolta nella ripresa e il gol vittoria

La partita si sblocca già al quinto minuto del primo tempo con i padroni di casa che passano in vantaggio: El Haddadi colpisce di testa e batte Grillo. La Paganese mantiene il controllo del gioco e, al ventottesimo minuto, trova il raddoppio con Akammadu, chiudendo la prima frazione di gara sul doppio vantaggio.

La reazione della Gelbison arriva a dieci minuti dall’inizio della ripresa, quando il difensore Samuele Zona accorcia le distanze. I rossoblù prendono coraggio e al sessantottesimo minuto firmano il pareggio con Kosovan. La clamorosa rimonta si completa all’ottantatreesimo minuto grazie alla rete di Balla, che fissa il punteggio sul 3-2 e regala alla squadra cilentana una vittoria di prestigio.

I precedenti storici tra le due formazioni

Prima di questo incontro, il bilancio dei precedenti tra le due squadre registrava quattro partite ufficiali, caratterizzate da tre pareggi e da una sola vittoria della Gelbison, ottenuta nel 2023 con il rotondo punteggio di 3-0.