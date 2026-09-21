Calcio

Gelbison vicina al ritorno al “Morra”: via libera agli allenamenti

Svolta per la Gelbison: risolti i principali nodi burocratici, i rossoblù tornano ad allenarsi allo stadio Morra di Vallo della Lucania. Il punto del presidente Puglisi.

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Alessandro Pippa
Di:Alessandro Pippa
Appassionato di sport (prevalentemente calcio), mi occupo di telecronache e trasmissioni sportive, esperienza anche nel settore radiofonico. Lo sport è vita.
Gelbison vicina al ritorno al “Morra”: via libera agli allenamenti

La Gelbison intravede la fine del lungo esilio e si prepara a fare ritorno allo stadio “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania. A fare il punto sul futuro della struttura è stato il presidente del club rossoblù, Maurizio Puglisi, intervenuto ai nostri microfoni per chiarire lo stato dell’arte relativo all’impianto cittadino.

Iter burocratico in via di definizione

Sebbene l’iter burocratico e autorizzativo non sia ancora del tutto completato, il numero uno del sodalizio cilentano ha rassicurato l’ambiente spiegando che la complessa situazione procedurale si trova ormai in fase di finale definizione. I passaggi amministrativi rimasti sono agli sgoccioli e preludono al definitivo via libera per la fruibilità della struttura.

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Rientro sul terreno di gioco per le sedute settimanali

La novità più rilevante per la squadra riguarda la concreta possibilità di tornare a calcare l’erba del “Morra” già nel corso di questa settimana, quantomeno per lo svolgimento delle sedute quotidiane di allenamento. Si tratterebbe di un tassello fondamentale nel percorso di stabilizzazione del club, costretto finora a continui spostamenti per trovare campi disponibili sul territorio.

Verso la risoluzione del lungo esilio rossoblù

Il graduale rientro nell’impianto vallese rappresenta un passaggio chiave sotto il profilo logistico e tecnico per lo staff e i calciatori. Espletati gli ultimi adempimenti formali attesi nei prossimi giorni, la Gelbison potrà finalmente riappropriarsi della propria “casa” sportiva e riabbracciare appieno la tifoseria locale.

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