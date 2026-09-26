Serie C - Serie D

Verso la quinta di Serie D: Gelbison a Pagani, Ebolitana a porte chiuse

Quinta giornata di Serie D: la Gelbison affronta la capolista Paganese in trasferta, mentre l'Ebolitana riceve il Melfi a porte chiuse al Dirceu.

Di:
Antonio Pagano
Verso la quinta di Serie D: Gelbison a Pagani, Ebolitana a porte chiuse

La Serie D si prepara a tornare protagonista per la quinta giornata di campionato, proponendo sfide delicate e cariche di significato per le formazioni campane. Gelbison ed Ebolitana scendono in campo con l’obiettivo del riscatto dopo i passi falsi rimediati nell’ultimo turno, pronte a rimettersi in gioco in un girone che entra nel vivo della sua fase iniziale.

La Gelbison sfida la capolista Paganese al “Torre”

Impegno particolarmente ostico per i rossoblù, attesi dalla difficile trasferta sul campo della capolista Paganese. La formazione azzurrostellata guida la classifica a quota dieci punti ed è reduce da una rotonda vittoria esterna contro il Trastevere. La squadra allenata da Mister Agovino, reduce dalla sconfitta interna contro la Sarnese, cerca una prestazione di carattere per fermare la prima della classe. Il fischio d’inizio è fissato per domani alle ore 15 allo stadio Marcello Torre di Pagani, in quella che rappresenta la seconda consecutiva lontano dalle mura amico per i cilentani.

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Ebolitana in campo al “Dirceu” contro il Melfi

Turno casalingo per i biancazzurri di Mister Pezzella, che tornano a giocare davanti al proprio pubblico, seppur in un clima particolare. L’Ebolitana ospita il Melfi reduce dal primo successo stagionale contro il Francavilla e appaiato in classifica proprio agli eburini. I padroni di casa cercano l’immediato riscatto dopo la pesante battuta d’arresto subita a Manfredonia per smuovere la graduatoria. La gara si disputerà domani alle ore 15 allo stadio Dirceu di Eboli.

Porte chiuse e rinforzo offensivo per l’Ebolitana

La sfida dello stadio Dirceu si disputerà a porte chiuse, privando la squadra del sostegno dei propri tifosi a causa del mancato completamento di alcune verifiche tecniche e di sicurezza sull’impianto cittadino. Nel frattempo, la società sul fronte di mercato ha definito l’ultimo innesto per completare la rosa a disposizione: arriva l’attaccante Luca Paudice, classe 2001, giocatore di grande esperienza in Serie C e Serie D con trascorsi importanti tra le file di Notaresco, Potenza, Mantova, Pontedera e Renate.

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