Serie D: l’Ebolitana torna a vincere, battuto di misura il Melfi

L’Ebolitana riscatta immediatamente il passo falso di Manfredonia e torna a conquistare i tre punti davanti al pubblico amico, seppur in una cornice a porte chiuse. Lo stadio “Dirceu” fa da teatro a una prova di forza della formazione guidata da mister Pezzella, che supera di misura il Melfi per 1-0 nel campionato di Serie D.

A decidere l’incontro è stata una stoccata ad inizio secondo tempo firmata da Bonavita, lesto a concretizzare l’assist perfetto di un ispiratissimo Messina. Un successo fondamentale per la classifica e per il morale dei biancoazzurri, che permette loro di preparare con la giusta carica emotiva la complessa trasferta sul campo dell’Ischia.

Primo tempo: supremazia biancoazzurra e gol annullato

La contesa si apre subito con i padroni di casa proiettati in avanti: dopo appena due minuti di gioco è Bolo a scaldare i guanti del portiere avversario con una conclusione deviata in corner, dalla cui evoluzione nasce una nuova insidia dalla distanza disinnescata dalla retroguardia lucana. Al 10′ si verifica l’episodio più discusso del primo tempo: Messina va in rete trovando il vantaggio, ma il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco apparsa subito molto dubbia.

L’Ebolitana mantiene costantemente il pallino del gioco: al 19′ D’Angelo sfiora il palo, mentre al 36′ Messina crea una spettacolare azione personale superando due difensori prima di spedire alto da posizione favorevole. Lo stesso bomber ci riprova tre minuti più tardi, su spinta di Bolo, sfiorando la traversa con un gran tiro dal limite. Nel finale di frazione è ancora Bolo a mettere i brividi a D’Agostino con un potente sinistro dai 25 metri, costringendo l’estremo difensore del Melfi alla deviazione in smanacciata prima dell’intervallo.

Secondo tempo: la stoccata decisiva e il finale sotto controllo

La ripresa si apre con la medesima inerzia. Al 51′ Bolo spreca una doppia palla gol in area di rigore, ma l’appuntamento con il vantaggio è rimandato di soli tre minuti. Al 54′ sale in cattedra Messina, autore di un assist al bacio per Bonavita, che da centro area batte D’Agostino per l’1-0 tra gli applausi della panchina di casa.

Sbloccato il punteggio, i ragazzi di mister Pezzella sfiorano a più riprese il raddoppio. Al 70′ Alessio Esposito svetta di testa e trova la deviazione prodigiosa di D’Agostino, che spinge la palla sulla traversa. Successivamente, al 79′, è Diop a salvare sulla linea di porta un’incornata a botta sicura di Mileto. Il Melfi tenta una timida reazione nel finale con i colpi di testa di De Marino all’84’ e Diabaté al 92′, ma senza mai impensierire concretamente la retroguardia salernitana. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la meritata vittoria dell’Ebolitana.