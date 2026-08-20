Gelbison, colpo in attacco: ufficiale l’arrivo dell’esperto Besmir Balla

Un importante rinforzo per il reparto avanzato di Mister Agovino arriva a pochissimi giorni dall’esordio stagionale. La Gelbison, guidata dal Presidente Puglisi, ha messo a segno un colpo di mercato di grande spessore, pensato per garantire esperienza, duttilità e qualità alla manovra offensiva dei rossoblù.

Il nuovo volto della rosa cilentana è Besmir Balla, ala destra albanese classe 1994. Il calciatore vanta un curriculum di assoluto rilievo per la categoria, con oltre 200 presenze in Serie D e più di 300 gare ufficiali disputate complessivamente nel corso della sua carriera professionistica e dilettantistica.

La carriera del nuovo attaccante rossoblù: dalla Serie D alla Serie C

Nella prima parte dell’ultima stagione agonistica in Serie D, Balla ha vestito la maglia della Vibonese collezionando 24 presenze, prima di compiere il salto in Serie C con il trasferimento al Trapani. Ora per l’esterno offensivo si prospetta un ritorno da protagonista nel massimo campionato dilettantistico nazionale con la maglia della Gelbison.

Nel corso degli anni, l’attaccante albanese ha maturato un’ampia conoscenza del torneo di Serie D, vestendo le maglie di club prestigiosi come Fanfulla, Pavia, Ligorna, Varese, Argentina Arma, Sangiuliano City, Casarano, Crema e Aglianese.

Esperienza e qualità al servizio di Mister Agovino

L’innesto di Besmir Balla va a completare un reparto avanzato di altissimo profilo per la categoria. L’attaccante si unirà a un gruppo di grande esperienza guidato, tra gli altri, dall’ex bomber del Bari Simone Simeri, formando una coppia d’attacco pronta a fare la differenza fin dalle prime battute di campionato.

Nel frattempo, la Gelbison prosegue con intensità la preparazione sul campo in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione. I rossoblù saranno impegnati domenica 30 agosto nella gara valida per la Coppa Italia di Serie D, dove affronteranno la vincente della sfida tra Ischia e Gladiator.