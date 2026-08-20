Agropoli, incidente tra via della Libertà e via De Gasperi: investita una donna

Un nuovo incidente stradale riaccende i riflettori sulla pericolosità dello snodo viario tra via della Libertà e via Alcide De Gasperi ad Agropoli. Nella giornata di oggi, intorno alle 12:30, una donna di circa cinquant’anni è stata investita da una vettura mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. L’episodio, avvenuto durante le fasi di immissione del veicolo sulla strada principale, si aggiunge a una lunga serie di sinistri registrati nel medesimo punto.

I soccorsi e le condizioni della donna

A causa dell’impatto con l’automobile, la cinquantenne è stata sbalzata sull’asfalto, riportando una lesione al polso e diverse escoriazioni. I primi ad prestare assistenza sono stati alcuni passanti insieme all’automobilista, i quali hanno tempestivamente allertato la macchina dei soccorsi. Sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. Dopo aver stabilizzato la ferita sul posto, gli operatori hanno disposto il trasferimento in ospedale per i controlli e le cure del caso.

La ricostruzione della dinamica e i nodi sulla sicurezza

Per svolgere i rilievi di rito e definire con esattezza le responsabilità dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nel ricostruire le fasi esatte della manovra.

La criticità dell’incrocio tra via De Gasperi e via della Libertà resta tuttavia al centro dell’attenzione.