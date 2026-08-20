Addio a Michele Pinto, ex ministro e padre della legge sulla ragionevole durata dei processi

Si è spento all’età di 95 anni Michele Pinto, figura simbolo della politica salernitana e nazionale. Avvocato, parlamentare e rappresentante prima della Democrazia Cristiana e poi del Partito Popolare Italiano, Pinto ha lasciato un segno profondo nelle istituzioni italiane. Con una carriera trascorsa a presidio dello Stato di diritto, la sua scomparsa segna il commiato a uno degli ultimi testimoni della grande stagione riformista della Repubblica.

Una vita per le istituzioni e l’impegno di governo

Originario di Teggiano, Michele Pinto ha rappresentato il territorio in Parlamento per diverse legislature, distinguendosi per il rigore giurisprudenziale e la dedizione al servizio pubblico. Nel corso del suo percorso istituzionale ha rivestito ruoli di primo piano: è stato ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali durante il primo Governo Prodi e ha successivamente ricoperto la carica di vicepresidente del Senato.

La sua attività politica si è sempre caratterizzata per l’attenzione alle dinamiche territoriali e al mondo agricolo, coniugata a una solida preparazione giuridica messa costantemente a disposizione delle riforme legislative.

L’eredità giuridica e lo storico traguardo della Legge Pinto

Il nome dello statista salernitano rimane indelebilmente legato alla Legge 24 marzo 2001, n. 89, universale nota come Legge Pinto. Il provvedimento ha segnato una svolta epocale nel sistema giudiziario italiano, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento il diritto all’equa riparazione per i cittadini vittime di un processo dalla durata irragionevole.

Grazie a questa intuizione legislativa, l’Italia ha recepito pienamente i principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, garantendo una tutela concreta contro le lungaggini della giustizia e stabilendo un indennizzo economico a favore delle parti lese.

I funerali e l’ultimo saluto a Salerno

I funerali di Michele Pinto si terranno domani mattina presso la Chiesa del Sacro Cuore, situata in piazza Vittorio Veneto a Salerno, nei pressi della stazione ferroviaria. La comunità locale, i rappresentanti del mondo forense e le istituzioni nazionali si uniranno per dare l’ultimo saluto a un protagonista indiscutibile della storia democratica del Paese.