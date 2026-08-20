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Agropoli, pericolo all’Arena del Mare: ragazzo sprofonda nella melma

Episodio singolare all'Arena del Mare di Agropoli durante uno spettacolo: un giovane sprofonda nella melma. La denuncia al Comune e al sindaco.

Di: Ernesto Rocco
Agropoli, pericolo all’Arena del Mare: ragazzo sprofonda nella melma

Momenti di apprensione ad Agropoli, presso l’Arena del Mare, durante lo svolgimento di uno spettacolo di danza che vedeva la partecipazione di diversi giovani. A sollevare il caso è stata una residente che ha indirizzato una formale segnalazione pubblica al sindaco Roberto Mutalipassi e all’amministrazione comunale per denunciare le precarie condizioni di sicurezza in cui verserebbe un’area adiacente alla struttura.

Secondo quanto ricostruito, un ragazzo presente alla manifestazione è improvvisamente sprofondato in un punto della spiaggia della Marina caratterizzato da un accumulo di alghe e melma, rimanendo bloccato e rischiando conseguenze ben più serie.

L’incidente durante lo spettacolo di danza

La vicenda si è consumata nel corso della serata, in un momento di grande affluenza di pubblico legato all’esibizione artistica. Il giovane si è ritrovato immerso nel fango fino all’altezza del bacino, riscontrando notevoli difficoltà nei movimenti e nell’uscire dalla cavità venutasi a creare nel terreno melmoso.

L’episodio si è risolto senza danni fisici per il ragazzo, che tuttavia ha perso le calzature, rimaste incastrate e irrecuperabili sul fondo del manto fangoso. Resta però il forte spavento e la preoccupazione per le criticità strutturali e manutentive riscontrate in uno spazio pubblico frequentato da famiglie e ragazzi.

La denuncia della cittadina e la richiesta di interventi

Nel suo appello rivolto ai vertici del Comune di Agropoli, la madre del ragazzo ha espresso forte disappunto per la mancata prevenzione del rischio all’interno dell’area evento.

«Ritengo assolutamente inaccettabile che, in un luogo destinato ad accogliere cittadini e soprattutto durante un evento pubblico, possa esserci una situazione di questo tipo senza un’adeguata segnalazione, delimitazione o messa in sicurezza dell’area», ha dichiarato sua lettera aperta.

L’istanza presentata al primo cittadino chiede un’ispezione immediata dello stato dei luoghi per accertare le responsabilità e comprendere per quale motivo un settore potenzialmente insidioso dell’Arena del Mare non fosse stato previamente interdetto al passaggio o opportunamente segnalato al pubblico presente.4

Dove è realizzata l’arena del mare

L’Arena del mare sorge sulla spiaggia della Marina, dove da anni sono ammassati cumuli di posidonia spiaggiata. In alcuni punti, più in prossimità della riva, la presenza di acqua sotto i banchi li rendi instabili e poco combatti. Ecco perché è facile sprofondare, con conseguenti difficoltà a liberarsi vista la notevole presenza di posidonia.

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