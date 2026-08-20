Contrasto all’abbandono di rifiuti a Battipaglia: sanzioni e videosorveglianza

Il Comune di Battipaglia rafforza le azioni di contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti sul proprio territorio. Attraverso l’impiego coordinato e l’ampliamento della rete di videosorveglianza comunale, gli agenti della Polizia Municipale hanno individuato e multato diversi individui sorpresi a violare le norme in materia di tutela ambientale e decoro urbano. L’operazione rientra in un piano d’azione mirato a garantire la legalit e a proteggere il territorio dai comportamenti incivili.

Identificate e sanzionate diverse violazioni ambientali

Le attivita di monitoraggio continuo, condotte mediante l’ausilio delle telecamere di sicurezza, hanno consentito di raccogliere prove dettagliate a carico dei responsabili degli sversamenti abusivi. Gli interventi si sono concentrati in punti critici e aree periferiche della citta, portando all’emissione di verbali e sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

Le verifiche capillari da parte dei caschi bianchi hanno interessato in particolar modo le seguenti zone:

Localita Aversana

Zona Industriale

Zona Castelluccia

Via Fosso Pioppo

Via Cupa Filette

Controlli continui e tolleranza zero per la tutela del territorio

L’adozione delle misure sanzionatorie rappresenta una scelta di tutela verso la cittadinanza che rispetta quotidianamente le modalità di raccolta differenziata. L’amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di proseguire con i controlli ad ampio raggio, prevedendo un ulteriore ampliamento delle zone sottoposte a monitoraggio tecnologico.

Dall’amministrazione ribadiscono la linea di rigore adottata per contrastare il fenomeno dell’inquinamento urbano: “Nessuno deve credere di poter deturpare il nostro territorio e restare impunito: a Battipaglia il rispetto delle regole vale per tutti”. Un orientamento che mira a disincentivare i reati ambientali e a tutelare l’integrita del tessuto cittadino attraverso la presenza costante delle istituzioni e delle forze dell’ordine.