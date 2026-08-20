Cardiochirurgia al Ruggi di Salerno: ad ottobre il rientro di Severino Iesu e un piano per l’eccellenza

La cardiochirurgia dell’azienda ospedaliero-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno si appresta a varare un piano di riorganizzazione ad alta specializzazione. Dal prossimo mese di ottobre, il cardiochirurgo Severino Iesu tornerà ufficialmente in organico all’interno del presidio salernitano. La conferma dell’operazione è giunta direttamente dal direttore generale dell’azienda sanitaria, Nicola Cantone, segnando il punto di partenza per un rilancio strategico dell’assistenza cardiochirurgica pubblica in provincia di Salerno.

L’operazione punta a rafforzare la capacità di risposta dell’ospedale rispetto a patologie complesse, integrando competenze cliniche e percorsi di didattica universitaria.

Un piano di rilancio per la sanità salernitana

Il reintegro del medico si inserisce all’interno di una programmazione aziendale più ampia, strutturata per elevare gli standard operativi del reparto e posizionare la struttura salernitana tra i poli di riferimento su scala nazionale. L’iniziativa risponde all’esigenza di ottimizzare i flussi di ricovero e ridurre la mobilità passiva, offrendo percorsi di cura avanzati direttamente sul territorio.

La direzione strategica del Ruggi d’Aragona ha impostato l’assetto del reparto per garantire una gestione efficiente sia delle emergenze sia della chirurgia programmata ad alto volume.

Integrazione accademica e chirurgia ad alta complessità

A completamento della nuova struttura organizzativa, l’azienda ospedaliera ha previsto l’immissione in organico di un professore universitario di seconda fascia. La figura accademica affiancherà il team clinico assumendo la responsabilità operativa per il coordinamento delle procedure ad altissima complessità.

In particolare, il focus delle attività sarà indirizzato sulla chirurgia della radice aortica, branca ad alta specializzazione che richiede elevate competenze tecniche per il trattamento di aneurismi e patologie valvolari complesse. L’asse tra attività di reparto e ricerca universitaria punta a consolidare l’offerta specialistica del presidio salernitano.