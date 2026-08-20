Cilento

Castellabate, stangata della Polizia Municipale su monopattini e B&B abusivi

Controlli serrati della Polizia Municipale a Castellabate: sequestri di monopattini nelle aree pedonali e sanzioni alle case vacanza irregolari.

Di: Manuel Chiariello
Castellabate, stangata della Polizia Municipale su monopattini e B&B abusivi

Pugno duro della Polizia Municipale di Castellabate contro il fenomeno dilagante della circolazione di biciclette, velocipedi e monopattini elettrici sul territorio comunale, anche all’interno delle aree pedonali. Negli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli sul campo, portando all’emissione di diversi verbali e al sequestro di mezzi per l’accesso in zone vietate e per la mancanza della copertura assicurativa. La vasta operazione di verifica ha riguardato contemporaneamente anche le case vacanza del territorio.

Stretta sui velocipedi nelle aree pedonali e verifiche nelle strutture ricettive

Le attività hanno visto un’ampia mobilitazione del corpo di Polizia Municipale, impegnato in prima linea per contrastare le irregolarità legate ai velocipedi.

“Si tratta di un fenomeno complesso, cresciuto rapidamente negli ultimi anni e non semplice da arginare. Stiamo cercando di integrarlo e gestirlo attraverso controlli mirati e costanti, intervenendo prontamente laddove riscontriamo violazioni”, ha dichiarato il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Ulteriori accertamenti sono stati condotti all’interno di B&B e case vacanza. In diversi casi sono emerse irregolarità che comporteranno la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per la mancata comunicazione delle schedine alloggiati. Parallelamente, sono state individuate violazioni della normativa regionale e dei regolamenti comunali, con specifico riferimento al portale PayTourist e al corretto versamento dell’imposta di soggiorno.

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