Fratelli d’Italia avvia da Pioppi la campagna estiva: Cirielli su sanità e Cilento

La campagna estiva salernitana di Fratelli d’Italia parte dal Cilento, da Pioppi. Nel pomeriggio di ieri, esponenti del partito, amministratori e cittadini si sono riuniti nella piazzetta del borgo marinaro per incontrare il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. Al suo fianco Imma Vietri, deputata e commissario provinciale di partito. “La politica non va in vacanza”, è questo lo slogan utilizzato da FdI e più volte ribadito durante l’incontro.

Tutela e valorizzazione del territorio cilentano

Cirielli, che il Cilento lo frequenta da anni, ha ribadito quanto questo territorio, anche grazie al lavoro svolto dal Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo, sia un luogo incontaminato e dal grande valore per tutte le sue peculiarità.

Il nodo della sanità in Campania e le stoccate a De Luca

Tra i tanti temi affrontati, è stato toccato anche quello della sanità. “Non possiamo affidare a Fico le responsabilità di dieci anni di mal governo. Noto però una discontinuità con il pensiero di De Luca: il Presidente Fico, dialogando con il Governo nazionale e con il Ministero, è uscito dal Piano di rientro, quindi io noto segnali positivi”, ha affermato Cirielli. Ha poi aggiunto: “Sono convinto che non farà come De Luca che quando si candidò dieci anni fa, utilizzò proprio la riapertura dell’Ospedale Civile di Agropoli come slogan della sua campagna elettorale. Sono passati dieci anni e la struttura è poco più di un’infermiera, nonostante il grande impegno degli operatori sanitari”.

Prossimi appuntamenti: verso il raduno di Bari con Giorgia Meloni

Il commissario provinciale di FdI, Imma Vietri, ha poi ribadito l’importanza di essere presenti e vicini a tutti i cittadini: “Questo è solo l’inizio di un percorso che porterà il partito ad incontrare tutti i territori fino al grande evento di Bari, dove sarà presente il premier Giorgia Meloni”.