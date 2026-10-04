Calcio

Prima categoria, seconda giornata: il punto sul girone H

Risultati e classifica

Di:
Antonio Pagano
Prima categoria, seconda giornata: il punto sul girone H

Nella seconda giornata di prima categoria, girone H, vincono il Quadrivio sul Sicignano e lo Sport Club Palomonte con un poker al Real Filetta Pezzano. Seconda vittoria di fila anche per l’Olympic Salerno contro la Polisportiva Etruria e per il Real Bellizzi sul Palomonte.

L’Atletico Agropoli pareggia la sua prima gara casalinga della stagione contro lo Sporting Club Picentia, il gol arrivato all’ultimo minuto degli ospiti regala il primo punto per i giallo blu. Pari anche fra Calpazio e Real Carilla e tra Caprioli e Faraone.

Leggi anche:

Roscigno chiede la calamità naturale per la siccità estiva 2026
Polisportiva Basket Agropoli, seconda sconfitta consecutiva: a Pozzuoli finisce 69-61
Rofrano, al via i lavori per la frana Moscatello Macchia

Risultati

Quadrivio – Sicignano 3-1

Real Bellizzi – Palomonte 3-2

Atletico Agropoli – Sporting Club Picentia 1-1

Pol. Etruria – Olympic Salerno 1-2

Calpazio – Real Carilla 1-1

Caprioli – Faraone 0-0

Sporting Club Palomonte – Real Filetta Pezzano 4-0

Classifica: Sporting Club Palomonte 6, Quadrivio 6, Real Bellizzi 6, Olympic Salerno 6, Caprioli 4, Pol. Etruria 3, Atletico Agropoli 2, Faraone 2, Calpazio 1, Sporting Club Picentia 1, Real Carilla 1, Palomonte 0, Sicignano 0, Real Filetta Pezzano 0.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.