Prima categoria, seconda giornata: il punto sul girone H

Nella seconda giornata di prima categoria, girone H, vincono il Quadrivio sul Sicignano e lo Sport Club Palomonte con un poker al Real Filetta Pezzano. Seconda vittoria di fila anche per l’Olympic Salerno contro la Polisportiva Etruria e per il Real Bellizzi sul Palomonte.

L’Atletico Agropoli pareggia la sua prima gara casalinga della stagione contro lo Sporting Club Picentia, il gol arrivato all’ultimo minuto degli ospiti regala il primo punto per i giallo blu. Pari anche fra Calpazio e Real Carilla e tra Caprioli e Faraone.

Risultati

Quadrivio – Sicignano 3-1

Real Bellizzi – Palomonte 3-2

Atletico Agropoli – Sporting Club Picentia 1-1

Pol. Etruria – Olympic Salerno 1-2

Calpazio – Real Carilla 1-1

Caprioli – Faraone 0-0

Sporting Club Palomonte – Real Filetta Pezzano 4-0

Classifica: Sporting Club Palomonte 6, Quadrivio 6, Real Bellizzi 6, Olympic Salerno 6, Caprioli 4, Pol. Etruria 3, Atletico Agropoli 2, Faraone 2, Calpazio 1, Sporting Club Picentia 1, Real Carilla 1, Palomonte 0, Sicignano 0, Real Filetta Pezzano 0.