Capaccio Paestum: ancora nessuna traccia di Rosa Sabato, l’84enne scomparsa nei campi. Ricerche senza sosta

Non si sono fermate neanche durante la notte le ricerche di Rosa Sabato, 84enne di Capaccio Paestum allontanatasi da via del Feudo ieri mattina presto.

L’allontanamento e il mancato rientro a casa

Dalle ricostruzioni è emerso che la donna sarebbe uscita di casa verso le sei del mattino con l’intento di andare a raccogliere delle pannocchie in un campo vicino, ma non sarebbe mai rientrata. Preoccupati, i vicini e i familiari hanno allertato le forze dell’ordine, che hanno dato il via alle ricerche.

I soccorsi sul campo: impiegati droni ed elicotteri

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco della Compagnia di Agropoli, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum e le squadre delle forze dell’ordine specializzate. Per le ricerche sono stati impiegati anche i droni, un elicottero dei Carabinieri e le unità cinofile. Ma neanche l’utilizzo dei cani molecolari ha consentito di individuare la donna.

Setacciata l’area: presidio attivo tutta la notte

Le ricerche sono state estese in maniera capillare e l’area è stata battuta palmo a palmo nel tentativo di trovare qualsiasi elemento utile a ricostruire gli spostamenti dell’84enne. Durante la notte è rimasto attivo sul posto un presidio dei Vigili del Fuoco con i TAS e i cinofili, e le attività di ricerca ora stanno procedendo.

Ore di ansia per la comunità

Sono ore di angoscia e di attesa: a Capaccio Paestum sono tutti con il fiato sospeso e si spera nel buon esito delle ricerche.