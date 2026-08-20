“A sostegno di una fede”, l’ Ebolitana lancia la nuova campagna abbonamenti per la Serie D

Mentre la squadra biancazzurra intensifica la preparazione in vista del ritorno nel campionato di Serie D, cresce l’attesa per il debutto ufficiale. Il primo impegno stagionale vedrà l’Ebolitana affrontare la Sarnese in Coppa Italia, match in programma domenica 23 agosto alle ore 17:30.

In questo clima di entusiasmo, la società ha ufficializzato il lancio della nuova campagna abbonamenti per l’annata 2026/27, chiamando a raccolta l’intera tifoseria per affrontare un campionato di alto profilo.

Info e costi: come sottoscrivere l’abbonamento

La società ha reso noti i dettagli relativi alla sottoscrizione delle tessere tramite la propria pagina Facebook ufficiale. Per la tribuna, il costo dell’abbonamento è fissato a 100 euro. È prevista, inoltre, una tariffa agevolata di 60 euro riservata a specifiche categorie: Under 18, studenti universitari, donne e over 65.

Le adesioni potranno essere formalizzate presso lo store dell’Ebolitana Calcio, situato in via San Bernardino n. 88, a partire da lunedì 24 agosto. Il punto vendita sarà operativo dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

“Eboli in campo”: l’appello della società alla città

Il club ha accompagnato il lancio della campagna con un messaggio carico di significato, volto a sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto: “Dopo oltre 10 anni, la nostra Ebolitana Calcio 1925 torna dove merita: in Serie D. Un traguardo storico. Un’emozione che appartiene a tutta Eboli. Ora tocca a noi. Ci aspettano sfide affascinanti, avversari blasonati e stadi importanti”.

Il comunicato prosegue con un forte richiamo all’identità territoriale: “C’è qualcosa che nessuno potrà mai eguagliare: il calore dei nostri tifosi. Gli ultras, le famiglie, i giovani, la nostra gente. Il nostro dodicesimo uomo. Perché una squadra può scendere in campo in undici, ma quando un’intera città si stringe attorno ai suoi colori, in campo si gioca in dodicimila”.