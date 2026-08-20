Eboli, al via il restyling del centro Massajoli: lavori per 850mila euro

Il Comune di Eboli procede verso l’ammodernamento delle proprie strutture pubbliche con la formale aggiudicazione dell’appalto integrato destinato al Centro Sportivo Comunale Massajoli. L’intervento non si limiterà al solo restyling dell’impianto sportivo, ma integrerà una complessa opera di riqualificazione urbanistica comprendente la sistemazione delle aree esterne, il miglioramento della rete viaria circostante e la creazione di un’inedita pista ciclo-pedonale pensata per incentivarne la fruizione sostenibile. L’atto formale, formalizzato tramite determina del Settore Lavori Pubblici, dà il via alla fase operativa che restituirà alla comunità uno spazio rinnovato e sicuro.

I dettagli dell’appalto e l’esito della gara

La procedura di gara aperta, coordinata dalla Centrale Unica di Committenza “Sele Picentini”, ha visto l’assegnazione definitiva del cantiere ad un consorzio di imprese con sede a Castellammare di Stabia.

L’ammontare netto dei lavori aggiudicati risulta essere di 859.174,94 euro, cifra che include 16.179,15 euro destinati agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Parallelamente, le attività di redazione della progettazione esecutiva dell’opera sono state affidate alla società specializzata Global Green Engineering srl, con sede ad Afragola.

Finanziamento Terna e impatto sulle casse comunali

L’operazione presenta un quadro economico generale dal valore totale di 1,32 milioni di euro, ma non comporterà alcun tipo di indebitamento o esborso diretto per il bilancio dell’Ente locale. L’intera copertura finanziaria è infatti garantita dai Fondi di compensazione e riequilibrio ambientale messi a disposizione da TERNA S.p.A., risorse erogate nell’ambito delle opere riequilibrative legate al “Tyrrhenian Link”, la grande infrastruttura di connessione elettrica sottomarina in ad alta tensione destinata a collegare Campania, Sicilia e Sardegna.

Gli interventi previsti per il complesso sportivo e la mobilità

L’intervento è stato strutturato con un approccio globale per garantire la piena fruibilità e l’integrazione del polo sportivo nel tessuto cittadino.

Si prevedono: abbattimento e ricostruzione del blocco spogliatoi, oltre a una hall e a spazi comuni per complessivi 300 mq.; rifacimento del campo di gioco, ampliato nel rispetto dei nuovi standard della Figc, con manto in erba sintetica, impianti di raccolta, drenaggio e riutilizzo delle acque; riqualificazione della tribuna principale, con abbattimento del muro perimetrale per garantire una migliore integrazione dell’opera nel contesto del Rione della Pace, oggetto di lavori di rigenerazione; rifacimento dell’illuminazione del campo di gioco, con quattro torri faro predisposte per l’ancoraggio da uno a sei fanali, e luci di servizio per spazi e percorsi comuni.