Eboli: avviati i progetti di rigenerazione dello stadio Massaioli e della pista di atletica Dirceu

Due appuntamenti ad Eboli per presentare i progetti “Massajoli” e “Pista di atletica” allo stadio Dirceu. I progetti saranno presentati alla cittadinanza ed alle associazioni sportive dal sindaco, Mario Conte, dalla presidente della Commissione Lavori Pubblici, Alessia Palma, e dall’assessore ai lavori pubblici, Salvatore Marisei. «Su invito dei Commissari della II Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzione, Sicurezza ho fissato gli appuntamenti pubblici per la presentazione dei progetti di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, opere attesissime da associazioni sportive e cittadini per restituire alla città impianti efficienti e funzionali», ha spiegato la presidente della commissione, Alessia Palma.

La presentazione

Lunedì 14 aprile, ore 18, presso il Palasele, presentazione del progetto di rigenerazione della pista di atletica e spogliatoi del Dirceu, costo 1.030.000.00 euro, che prevede rifacimento della pista con 8 corsie; ripristino delle pedane per lungo, triplo giavellotto e pesi; riqualificazione delle attrezzature per il salto con l’asta e la fossa dei 3000 siepi; riqualificazione e nuova pavimentazione dello spazio compreso tra la recinzione degli spalti e la pista, con raccolta e regimazione delle acque piovane; acquisto di varie attrezzature per le discipline sportive di atletica leggera (materassi, ostacoli). Si interverrà anche sugli spogliatoi dello stadio Dirceu, con un efficientamento energetico. Saranno installati pannelli fotovoltaici, impianto solare termico per l’acqua calda, pompe di calore e batterie di accumulo. Il progetto “Pista di atletica”, condiviso con i tecnici della FIDAL, ha già ottenuto la certificazione del CONI.

Il secondo incontro è fissato per mercoledì 16 aprile, ore 18, presso l’aula magna dell’IC Gonzaga, plesso Pietro da Eboli, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione dello Stadio Massajoli. Per la riqualificazione del Massajoli, costo 1.320.000.00 euro, si prevedono: abbattimento e ricostruzione del blocco spogliatoi, oltre a una hall e a spazi comuni per complessivi 300 mq.; rifacimento del campo di gioco, ampliato nel rispetto dei nuovi standard della Figc, con manto in erba sintetica, impianti di raccolta, drenaggio e riutilizzo delle acque; riqualificazione della tribuna principale, con abbattimento del muro perimetrale per garantire una migliore integrazione dell’opera nel contesto del Rione della Pace, oggetto di lavori di rigenerazione; rifacimento dell’illuminazione del campo di gioco, con quattro torri faro predisposte per l’ancoraggio da uno a sei fanali, e luci di servizio per spazi e percorsi comuni.

«Un importante confronto – sottolinea l’assessore Marisei -, per il quale invito tutti gli interessati a partecipare, in modo da fornire ulteriori spunti di riflessione e consigli, prima di avviare le gare d’appalto».