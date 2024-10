Tappa a Castellabate per la Rete delle Città Marciane

La prestigiosa e sempre più numerosa Rete delle Città Marciane fa tappa a Castellabate, Comune capofila di questo ambizioso progetto inerente alla scoperta, alla rivitalizzazione del percorso culturale, religioso e territoriale delle diverse comunità legate al culto di San Marco Evangelista.

Il programma dell’incontro della Rete delle Città Marciane

Sabato 12 ottobre, a partire dalle ore 10.30, con l’arrivo delle autorità civili e militari, il borgo accoglierà tutte le delegazioni presso il Palazzo Municipale nella frazione di Santa Maria.

Seguirà l’assemblea generale ordinaria alle ore 11.00, mentre nel pomeriggio, dalle 17.00, si svolgerà la solenne processione all’antica cappella di San Marco e la Santa Messa nella chiesa parrocchiale presieduta dal novello sacerdote, Don Mario Felicella.

La giornata proseguirà anche con la visita di Castellabate per farne scoprire le bellezze e le caratteristiche dell’intero borgo alle 17 delegazioni provenienti da ogni parte d’Italia.

“È per noi un grande onore ospitare le numerose Municipalità presenti all’interno di questa crescente Rete delle Città Marciane nata per diffondere il culto di San Marco Evangelista, ma anche per favorire la promozione dei nostri territori mediante continui scambi culturali e turistici. Da presidente di questo progetto, ho riscontrato personalmente quanto il turismo religioso, infatti, riesca ad attrarre un pubblico molto vasto. Avremo a Castellabate diverse Municipalità anche di fuori Regione e questo rappresenta un ulteriore modo per divulgare e far conoscere le tipicità del nostro borgo”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.