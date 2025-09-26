SV Atletico Agropoli: ieri la presentazione ufficiale

Nella serata di ieri è andata in scena la presentazione di un nuovo club che ha preso vita, in questa estate, dopo la fusione tra la SV Football Academy e l’Atletico Agropoli. La SV Atletico Agropoli, infatti, da questa stagione giocherà nel torneo di Prima Categoria oltre ad annoverare un settore giovanile di tutto rispetto. Non solo prima squadra dunque ma anche tanti giovani con i bambini dell’attività di base, dai primi calci per passare ai piccoli amici e ai pulcini, ed i ragazzi dell’Under 15 e dell’Under 17.

A parlare, durante la presentazione del club, è stato Francesco Voso, sponsor ufficiale del club, il presidente Gaetano Abagnale, il vicepresidente Giovanni Sodano ed il responsabile del settore giovanile Umberto Squitieri. Presentato, poi, l’organigramma societario, il parco giocatori e lo staff tecnico di prima squadra e dirigenza e tecnici del settore giovanile.

Ai nostri microfoni, invece, a lasciare qualche impressione in vista dell’impegno nel torneo di Prima Categoria, oltre a presidente e vicepresidente, è stato il tecnico Giuseppe Cianfrone.