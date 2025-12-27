Supereroi in corsia a Battipaglia: SpiderMan e Batman portano la “Missione Gentilezza” in pediatria

Una mattina di pura magia all’Ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. La missione “Ascolta il tuo cuore” ha trasformato il reparto di Pediatria in un regno di supereroi e sorrisi.

La mattinata

Grazie alla sinergia tra l’associazione Ujamaa, gli Insigniti al Merito della Repubblica (Salerno), Iosononicolo e gli Ambasciatori di Costruiamo Gentilezza, Opennoprofit, Chiara paradiso, Ohana, Accademia Bonificiana,Proloco di Pontecagnano, Irpina solidale ai piccoli pazienti hanno ricevuto la visita speciale di: Spider-Man (Cav. Niko Peduto), in un inedito camice bianco da “Dottore Super-Eroe”;Batman (Angelo Federico); La Principessa della Gentilezza (Vincenza De Donato).

Tra gioia e solidarietà

Insieme a un gruppo di giovani volontari, gli eroi hanno distribuito giocattoli, abbracci e momenti di spensieratezza, rendendo l’ambiente ospedaliero un luogo di gioco e serenità.

“Ringraziamo la Direzione Sanitaria per averci accolto come una famiglia”, hanno dichiarato gli organizzatori. “Vedere la gioia nei bambini è il carburante per la nostra missione”.

I prossimi appuntamenti

La catena della solidarietà non si ferma: i prossimi appuntamenti sono già fissati tra Napoli e Roma. Sostieni anche tu la rivoluzione della gentilezza.