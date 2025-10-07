Strategia Laterale conquista il Silver ai Pentawards 2025 con il trittico narrativo di Tenuta Mennella

L’agenzia Strategia Laterale è stata premiata con il Silver Award ai Pentawards 2025, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama internazionale del packaging design. Il premio celebra il progetto realizzato per Tenuta Mennella, azienda agricola campana con cui l’agenzia collabora sin dalla sua nascita.

Il progetto

Il trittico di etichette per gli oli extravergine d’oliva Radicem, Desiderio e Felix Bio racconta l’identità profonda dell’azienda attraverso una narrazione visiva ispirata alle stampe illustrate medievali. Ogni etichetta diventa un capitolo di un racconto simbolico: Radicem evoca le origini e la memoria familiare; Desiderio rappresenta il sogno e la continuità; Felix Bio incarna la visione sostenibile e il futuro dell’azienda.

L’obiettivo del progetto è stato trasformare il packaging in uno strumento narrativo capace di emozionare, educare e comunicare i valori di Tenuta Mennella: la cura per la terra, la memoria delle radici, la centralità della famiglia e l’impegno verso la sostenibilità. Il lavoro porta la firma di Sara Di Lorenzo e Claudio Rossi alla direzione creativa, con Mariarosaria Di Lorenzo come project manager e Daniela Calicchio al design.

Il premio

“Questo premio riconosce il valore di un’idea che mette al centro il racconto autentico e la coerenza tra forma e significato”, affermano i direttori creativi. “Crediamo che il packaging possa essere un linguaggio capace di unire estetica e contenuto, e questa vittoria lo conferma.”

Con questo risultato, Strategia Laterale consolida la propria posizione tra le realtà italiane di riferimento nel design strategico e narrativo.