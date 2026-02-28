Strade provinciali, Comuni chiedono interventi. Il punto con il Presidente Guzzo

Sono diversi i comuni che hanno presentato istanza alla Provincia di Salerno affinché si interfacciasse con la Regione Campania al fine di ottenere fondi per il miglioramento della viabilità e il ripristino totale della stessa alla luce di frane e smottamenti. All’ente provinciale è stato consegnato l’elenco delle strade su cui intervenire. Circa trentacinque gli interventi richiesti e che riguardano, in particolare, i comuni dell’area Sud del territorio.

Le parole del presidente f.f. Giovanni Guzzo

Ai microfoni di InfoCilento è intervenuto, sulla questione, il Presidente Facente Funzione della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo: “La settimana scorsa ho scritto al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere un aiuto alla Regione. Dal 1° gennaio, sono stati effettuati 312 interventi sulle strade dell’intero territorio provinciale, soprattutto a Sud di Salerno, si è trattato di interventi di ripristino in seguito ad eventi franosi o smottamenti.

Purtroppo la Provincia di Salerno non è nelle condizioni economiche di poter intervenire da sola con le risorse esigue che ha e quindi chiediamo alla Regione di darci una mano e di raccogliere le istanze reali, ossia istanze che riguardano una condizione reale su problematiche serie che si sono verificate nel nostro territorio. Siamo fiduciosi” ha fatto sapere, tra le altre cose, il Presidente Guzzo tracciando il punto della situazione relativamente agli interventi, tanto attesi, sulle Strade Provinciali.