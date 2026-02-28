Politica

Strade provinciali, Comuni chiedono interventi. Il punto con il Presidente Guzzo

All'ente provinciale è stato consegnato l'elenco delle strade su cui intervenire. Circa trentacinque gli interventi richiesti e che riguardano, in particolare, i comuni dell'area Sud del territorio

Alessandra Pazzanese

Sono diversi i comuni che hanno presentato istanza alla Provincia di Salerno affinché si interfacciasse con la Regione Campania al fine di ottenere fondi per il miglioramento della viabilità e il ripristino totale della stessa alla luce di frane e smottamenti. All’ente provinciale è stato consegnato l’elenco delle strade su cui intervenire. Circa trentacinque gli interventi richiesti e che riguardano, in particolare, i comuni dell’area Sud del territorio.

Le parole del presidente f.f. Giovanni Guzzo

Ai microfoni di InfoCilento è intervenuto, sulla questione, il Presidente Facente Funzione della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo: “La settimana scorsa ho scritto al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere un aiuto alla Regione. Dal 1° gennaio, sono stati effettuati 312 interventi sulle strade dell’intero territorio provinciale, soprattutto a Sud di Salerno, si è trattato di interventi di ripristino in seguito ad eventi franosi o smottamenti.

Purtroppo la Provincia di Salerno non è nelle condizioni economiche di poter intervenire da sola con le risorse esigue che ha e quindi chiediamo alla Regione di darci una mano e di raccogliere le istanze reali, ossia istanze che riguardano una condizione reale su problematiche serie che si sono verificate nel nostro territorio. Siamo fiduciosi” ha fatto sapere, tra le altre cose, il Presidente Guzzo tracciando il punto della situazione relativamente agli interventi, tanto attesi, sulle Strade Provinciali.

Leggi anche:

Viabilità: la Provincia chiede aiuto alla Regione
Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Gabriele Iuliano

Roccadaspide, il sindaco Iuliano scrive all’Agicom e ai vertici di Poste italiane: “si potenzi l’ufficio postale di Acquaviva”

L’Ufficio Postale Acquaviva, a seguito dell’emergenza da Covid-19 del 2020, subì un pesante ridimensionamento con una organizzazione di apertura ridotta e inadeguata

Separazione carriere: a Sapri il dibattito verso il Referendum di marzo

Confronto al Cineteatro Ferrari di Sapri sulla riforma della separazione delle carriere. Magistrati e avvocati a confronto in vista del voto del 22-23 marzo.

Giustizia amministrativa, inaugurato l’anno giudiziario 2026 a Salerno: il bilancio del Tar Campania

Inaugurato a Salerno l'Anno Giudiziario 2026 del Tar Campania. Il Presidente Salvatore Mezzacapo presenta i dati sull'attività e le criticità dell'ufficio

Paura per un boato udito tra Fonte e Capaccio, ma era una mostra di fuochi d’artificio

Allarme nella frazione Fonte di Roccadaspide dove si è sentito un boato fortissimo, ecco cosa è accaduto

Roberta Foccillo, Tg

Tg InfoCilento 28 febbraio 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Roberta Foccillo

Omignano: insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Alessandro Scarpa è il nuovo Sindaco

Un progetto con l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi ad avvicinarsi alle istituzioni locali

Calcio: il punto sulle cilentane dalla serie D alla Promozione

Dalla Serie D alla Promozione, passando per l’Eccellenza, si preannuncia un weekend ricco di sfide decisive per le squadre cilentane, impegnate tra obiettivi playoff, salvezza e sogni di promozione

Roberto Fico

Roberto Fico a Salerno: rassicurazioni sullo Stadio Arechi. “Elezioni? Ne parlano i segretari di partito”

Prima uscita ufficiale a Salerno per il Presidente Roberto Fico: focus sul nuovo stadio Arechi e la posizione sulle elezioni comunali e il Campo Largo

Camerota

Weekend nel salernitano all’insegna della variabilità

Ecco come sarà il meteo questo weekend nel salernitano, tra nubi e schiarite e clima mite. Le previsioni

Luisa Sanfelice

Luisa Sanfelice: “l’eroina” involontaria che sfidò i Borbone tra amore e tradimento. Per anni visse nel castello di Agropoli

Dal castello di Agropoli al patibolo di Piazza Mercato: chi era Luisa Sanfelice, la nobildonna che divenne il simbolo del 1799 napoletano

Telemedicina

ASL Salerno, al via gli Ambulatori Virtuali di Comunità: la sanità di prossimità diventa digitale

L'ASL Salerno lancia gli Ambulatori Virtuali di Comunità: telemedicina e facilitatori digitali per televisite e piani terapeutici in 127 comuni

Ancel Keys Sanremo

Da Sanremo al Cilento: l’Ancel Keys e APF Valtellina uniscono l’Italia a CasaSanremo

L'IOC Ancel Keys protagonista a CasaSanremo 2026. Scopri come il gemellaggio con APF Valtellina sta costruendo un ponte educativo tra Nord e Sud all'insegna dell'eccellenza