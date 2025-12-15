“Storia della Fiera di Cannalonga”: a Novi Velia la presentazione del saggio di Aniello Amato

Venerdì 19 dicembre, alle 18, presso l’ex chiesa dell’Annunziata di Novi Velia, sarà presentato il saggio di Aniello Amato, dal titolo Storia della Fiera di Cannalonga, pubblicato dal Centro di Promozione Culturale per il Cilento.

L’evento

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Adriano De Vita, di Marco Sansone, presidente di Sistema Cilento, e di Maurizio Musto, presidente della Pro Loco novese. Discuteranno con l’autore la scrittrice Maria Vittoria De Vita e Giuseppe Palladino, storico di Vallo della Lucania. Alla fine, ci sarà lo sketch teatrale “Il sogno di Giuanni”, scritto da Anna Fatigati e tratto da un documento notarile citato nel libro.

La storia

La Fiera di Cannalonga nacque nel Medioevo nelle pertinenze della Baronia di Novi e le prime attestazioni risalgono al 1452 e al 1496, quando i signori di Novi concessero i diritti di mercato a un’altra famiglia novese, i Marturano.

L’evento sarà incentrato sulla discussione di tematiche storiche relative a Novi Velia, recuperate negli Archivi campani e inserite nel libro, non soltanto sulla Millenaria Fiera di S. Lucia, oggi chiamata Frecagnòla, ma anche su chiese, cappelle antiche e sulla questione demaniale ottocentesca.