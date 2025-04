Stio: tutto pronto per la caccia al tesoro in ricordo di Dora Infante

A Stio Cilento è tutto pronto per la terza edizione della caccia al tesoro in memoria di Dora Infante; l’iniziativa è stata promossa dall’Associazione locale RIZA ed è in programma per domenica 13 aprile, a partire dalle ore 15.00.

L’iniziativa

Un appuntamento dedicato soprattutto ai tanti bambini del comune nel ricordo di una figura che è stata di fondamentale importanza per la comunità; tra gli eventi che Dora Infante organizzava c’era difatti la tradizionale Caccia al tesoro dell’uovo Pasquale, che si teneva la domenica delle Palme, tradizione che dopo la sua scomparsa si era persa, ma ora grazie ai ragazzi dell’associazione è stata ripresa.

“Ogni anno – come ricordano gli organizzatori – l’attesa per questa iniziativa riempiva i cuori di noi bambini di euforia, e oggi il ricordo di quei momenti è sempre accompagnato da una punta di malinconia. In qualità di associazione, ci siamo sempre impegnati a preservare le nostre radici, come richiama lo stesso nome che ci contraddistingue.

Dora Infante: una figura fondamentale nella vita della comunità

Dora Infante è stata una figura fondamentale nella vita della nostra comunità, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti di Stio. Una persona attenta, genuina, capace di organizzare eventi per il Paese, riuscendo sempre a coinvolgere le nuove generazioni, in un periodo in cui è particolarmente difficile farlo. Quando Dora ci ha lasciati, la tradizione si è persa per qualche anno, ma con il passare del tempo ci siamo resi conto che non potevamo permettere che la gioia di questo evento venisse a mancare alle nuove generazioni. Questo è il terzo anno che, con impegno e tanta passione, riproponiamo questa iniziativa, affinché il ricordo di Dora rimanga vivo in noi, ma anche affinché possa essere trasmesso e costruito nella memoria di chi, purtroppo, non ha avuto la fortuna di conoscerla”.