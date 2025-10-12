Stio: aderisce all’associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne

L'Associazione si propone di lottare contro lo spopolamento delle aree interne e di sviluppare strutture ed infrastrutture

A cura di Antonio Pagano
Stio Municipio

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, ha deciso di aderire, in qualità di socio ordinario, all’ Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne (SVIMAR), con presidente Giacomo Rosa.

L’Associazione

L’Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne – costituita nel 2021 – è un’associazione interregionale le cui azioni promosse puntano ad investire sulle cause del declino economico, sociale, demografico e culturale, rompendo l’isolamento delle aree interne, attraverso il sodalizio di un territorio più ampio.

Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità (relative al Mezzogiorno e alle Aree Interne dell’Appennino Meridionale) culturali, di programmazione e azioni rivolte alla riduzione dei divari economico-sociali, infrastrutturali e territoriali, di redistribuzione dei servizi pubblici essenziali (istruzione, ricerca, università, salute, mobilità, energia), di tutela e valorizzazione del turismo, dei prodotti enogastronomici, dei beni culturali, delle risorse naturali, paesaggistiche e ambientali.

Le attività dell’associazione

Svimar ha sede a Potenza ed è presente in sei Regioni (Basilicata, Campania,  Puglia , Calabria, Abruzzo e Molise); essa svolge numerose attività nelle regioni interessate: organizza incontri, seminari, conferenze, convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero sui temi riguardanti lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne dell’Appennino Meridionale; forma gruppi di ricerca, caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale e internazionale.

E ancora, promuove, l’attività di formazione, anche in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado e con enti pubblici e privati che operano in settori analoghi e/o affini, l’attività di diffusione di innovazione tecnologica, l’attività di realizzazione di piani di programmazione economica e di marketing urbano e territoriale di borghi, comunità e associazioni di enti locali, regioni, enti pubblici e privati, anche mediante la loro collaborazione, l’attività di realizzazione di informazione, comunicazione, di prodotti editoriali , di materiale visivo, artistico e fotografico attraverso tutti gli strumenti idonei a raggiungere le finalità associative per la valorizzazione delle Aree Interne.

