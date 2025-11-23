Stadio Pastena, un milione di euro per il rilancio: via libera della Giunta al progetto

Battipaglia investe un milione di euro per modernizzare lo stadio Pastena. Rifacimento del campo da gioco in erba sintetica e spogliatoi in vista.

A cura di Redazione Infocilento
Battipaglia, stadio pastena

Una notizia importante per l’impiantistica sportiva battipagliese: la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo da 1 milione di euro destinato all‘ammodernamento e alla messa in sicurezza dello Stadio Comunale Luigi Pastena. L’atto sancisce formalmente la candidatura del Comune all‘Avviso Pubblico dell’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport), iniziativa che punta all’efficientamento e alla rifunzionalizzazione degli impianti sportivi esistenti in Regione Campania.

Gli interventi in dettaglio: campo da gioco e spogliatoi

L’investimento complessivo di un milione di euro è indirizzato a rimuovere le principali criticità che gravano sull’impianto sportivo Pastena. L’urgenza maggiore riguarda il terreno di gioco: il manto in erba artificiale, realizzato nel 2011, presenta condizioni di usura che rendono necessario un suo completo rifacimento per non incorrere nella mancata omologazione, la cui scadenza è fissata per l’aprile 2026.

Il progetto esecutivo approvato non si limita al solo campo, ma include anche la riqualificazione del terzo settore delle gradinate e la sistemazione degli spogliatoi destinati ad atleti ospiti e arbitri. Questi interventi mirano ad ampliare il numero degli spettatori e a migliorare gli spazi di supporto all’attività sportiva.

Il piano di finanziamento

L’operazione è sostenuta da un mix di fondi esterni e risorse comunali. Degli 1.000.000,00 euro previsti, ben 800.000,00 euro sono a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione ex lege 183/1987, rientranti nell’Accordo per la Coesione (Delibera CIPESS N.70/2024), secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico ARUS.

I restanti 200.000,00 euro, necessari per completare la copertura finanziaria, saranno invece prelevati dalle risorse disponibili nel Bilancio Comunale, attraverso l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione.

