SS166 “degli Alburni”, attività di manutenzione a Bellosguardo: possibili disagi alla viabilità fino a fine giugno

Lungo la strada statale 166 “degli Alburni”, nell’ambito della manutenzione ricorrente di Anas, a partire da lunedì 9 giugno prenderà il via un intervento relativo al rifacimento di un’opera di regimentazione idraulica, situata nel territorio comunale di Bellosguardo.

I lavori

Per l’esecuzione dei lavori sarà necessaria – fino alla fine del mese – l’interdizione della tratta stradale dal km 30,250 al km 30,350, con circolazione deviata lungo un’attigua strada provinciale.

Nel dettaglio, le attività consisteranno, in primis, nella sostituzione della soletta in calcestruzzo dell’opera, nel rifacimento della pavimentazione e nel ripristino delle barriere di sicurezza. La conclusione dell’intervento consentirà il mantenimento in efficienza dell’arteria stradale, oltre che l’elevazione degli standard di sicurezza e percorribilità.